01 октября 2025 в 18:37

В Крыму ввели ограничение на продажу бензина в одни руки

Аксенов: продажи бензина в Крыму временно ограничены 20 литрами в одни руки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Крыму временно ограничена продажа автомобильного топлива на автозаправочных станциях, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Согласно новым правилам, один человек может приобрести не более 20 литров горючего.

Меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма, — пояснил Аксенов.

Особо подчеркивается, что новые ограничения не затронут работу общественного транспорта и социально значимых объектов. Коммунальные и экстренные службы будут получать горючее в полном необходимом объеме, без каких-либо ограничений. Глава региона пообещал, что дополнительная информация о налаживании стабильных поставок будет обнародована до конца дня 3 октября.

Ранее Аксенов сообщал, что власти Крыма достигли соглашения с операторами автозаправочных станций о фиксации стоимости горючего на месячный срок. Данная мера призвана стабилизировать ситуацию на рынке ГСМ, где в последнее время наблюдался дефицит.

