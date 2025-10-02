Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 11:48

В Кремле раскрыли, дал ли Трамп ответ по ДСНВ

Песков: Трамп пока не дал ответа по ДСНВ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакты на уровне администраций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако президент США Дональд Трамп пока не дал ответа на предложение российского лидера Владимира Путина о сохранении ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях, передает ТАСС.

Они, собственно, идут контакты, но реакции [на предложение по ДСНВ] пока не было, — прокомментировал Песков.

Ранее Песков сообщил, что российские власти внимательно следят за заявлениями Трампа. По его словам, Кремль тщательно анализирует все высказывания американского лидера. Несмотря на это, Путин не изменит содержание своей речи на форуме «Валдай», так как она носит концептуальный характер.

До этого Песков заявил, что подготовка встречи между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским должна осуществляться через переговоры на уровне экспертов. Он отметил, что Киев приостановил диалог с Москвой. По словам Пескова, что встреча не решит проблему, а только подготовит основу для дальнейших контактов.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
ДСНВ
Владимир Путин
