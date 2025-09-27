Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 09:14

Ким Чен Ын озвучил главную ядерную задачу КНДР

Ким Чен Ын объявил подготовку к ядерной битве приоритетом для КНДР

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Главной задачей Северной Кореи остается подготовка к ядерному противостоянию, передает заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына ЦТАК. По данным агентства, такое заявление он сделал во время встречи с научно-техническими специалистами, занятыми в ядерной сфере.

Глава КНДР отметил, что ядерный потенциал рассматривается как ключевой фактор защиты интересов страны. По его словам, наличие стратегического оружия служит гарантией безопасности и стабильности в будущем.

Ранее президент Республики Корея Ли Чжэ Мен заявил, что КНДР близка к завершению разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США. По его словам, для окончательного успеха Пхеньяну необходимо решить лишь одну техническую задачу — обеспечить безопасное возвращение боеголовки в атмосферу. Южнокорейский лидер также выразил обеспокоенность тем, что КНДР может в будущем передать свои атомные технологии другим государствам. В этой связи он подчеркнул необходимость продолжения курса на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

КНДР
Северная Корея
Ким Чен Ын
ядерное оружие
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

