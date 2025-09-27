Ким Чен Ын озвучил главную ядерную задачу КНДР

Главной задачей Северной Кореи остается подготовка к ядерному противостоянию, передает заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына ЦТАК. По данным агентства, такое заявление он сделал во время встречи с научно-техническими специалистами, занятыми в ядерной сфере.

Глава КНДР отметил, что ядерный потенциал рассматривается как ключевой фактор защиты интересов страны. По его словам, наличие стратегического оружия служит гарантией безопасности и стабильности в будущем.

Ранее президент Республики Корея Ли Чжэ Мен заявил, что КНДР близка к завершению разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США. По его словам, для окончательного успеха Пхеньяну необходимо решить лишь одну техническую задачу — обеспечить безопасное возвращение боеголовки в атмосферу. Южнокорейский лидер также выразил обеспокоенность тем, что КНДР может в будущем передать свои атомные технологии другим государствам. В этой связи он подчеркнул необходимость продолжения курса на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.