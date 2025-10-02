В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры украинских предприятий ВПК, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Также военные поразили места сборки дронов.

Нанесено поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, — подчеркнули в ведомстве.

Также ВС России нанесли удар по складам и местам размещения украинских формирований и наемников в 138 регионах. Поражение военных целей было обеспечено оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее российские войска поразили тяжелый украинский беспилотник R-18 и пункт управления БПЛА в Донецкой Народной Республике. Успеха удалось достичь Южной группировке войск — операторам FPV-дронов и артиллерийскому расчету, уточнили в Минобороны.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие развивают успех в Новоселовке в ДНР и расширили зону контроля в населенном пункте до 30%. По его словам, в данное время идет активная фаза боевых действий.

В Минобороны не комментировали данную информацию.