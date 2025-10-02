Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:08

В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине

Минобороны: ВС России поразили транспортные объекты ВПК Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры украинских предприятий ВПК, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Также военные поразили места сборки дронов.

Нанесено поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, — подчеркнули в ведомстве.

Также ВС России нанесли удар по складам и местам размещения украинских формирований и наемников в 138 регионах. Поражение военных целей было обеспечено оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее российские войска поразили тяжелый украинский беспилотник R-18 и пункт управления БПЛА в Донецкой Народной Республике. Успеха удалось достичь Южной группировке войск — операторам FPV-дронов и артиллерийскому расчету, уточнили в Минобороны.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие развивают успех в Новоселовке в ДНР и расширили зону контроля в населенном пункте до 30%. По его словам, в данное время идет активная фаза боевых действий.

В Минобороны не комментировали данную информацию.

Минобороны
Украина
ВПК
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли обстоятельства стрельбы рядом со школой в Дагестане
Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.