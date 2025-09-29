Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 21:13

Северная Корея сделала важное заявление о ядерном оружии

МИД КНДР: Пхеньян никогда не откажется от ядерного оружия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, цитирует Reuters речь заместителя министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гена на заседании ГА ООН. Он заявил, что подобное вооружение является гарантом мира и суверенитета страны, а отказ от него равносилен самоуничтожению.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что ядерный арсенал страны служит сдерживающим фактором против военных амбиций США и их союзников, обеспечивая стабильность на Корейском полуострове. Более того, статус ядерной державы был закреплен в конституции, что делает его неотъемлемой частью государственности.

Навязывание так называемой денуклеаризации тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и права на существование, — добавил замминистра.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что ядерный потенциал рассматривается как ключевой фактор защиты интересов страны. По его словам, наличие стратегического оружия служит гарантией безопасности и стабильности в будущем.

До этого президент Республики Корея Ли Чжэ Мен указал, что КНДР близка к завершению разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США. По его словам, для окончательного успеха Пхеньяну необходимо решить лишь одну техническую задачу — обеспечить безопасное возвращение боеголовки в атмосферу.

КНДР
суверенитет
ядерное оружие
ООН
