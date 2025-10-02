Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:54

Музыкальные корпорации хотят заработать на созданных ИИ песнях

Financial Times: музыкальные лейблы хотят получать отчисления с песен от ИИ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ведущие мировые звукозаписывающие компании Universal Music и Warner Music близки к заключению знаковых соглашений с разработчиками ИИ о лицензировании песен, передает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Журналисты утверждают, что лейблы хотят ввести понятные условия оплаты за музыку, используемую для генерации песен при помощи ИИ.

В Universal Music и Warner Music рассматривают эти переговоры как необходимый шаг для решения проблем «эпохи интернета». Журналисты утверждают, что бизнес музыкальных корпораций находится на грани исчезновения из-за распространения сгенерированных нейросетями треков и те намерены защитить свои доходы.

Компании хотят лицензировать песни, которые используются для создания сгенерированных треков. Universal Music и Warner Music надеются ввести структуру оплаты, аналогичную той, что используется для стриминга, когда каждое воспроизведение песни запускает микроплатеж. Для расчета платежей хотят принудить работающие с ИИ сервисы внедрить технологию как на YouTube, где хостинг позволяет определять, когда используется их музыка.

Ранее стриминговый сервис Spotify объявил об удалении 75 млн музыкальных треков, созданных с помощью искусственного интеллекта. В компании подчеркнули, что нарушители нередко маскируют ИИ-треки под известных исполнителей.

музыка
нейросети
искусственный интеллект
лицензии
США
