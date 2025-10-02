«Это клевета»: дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца

Дочь Валентины Талызиной и художника Леонида Непомнящего актриса Ксения Хаирова в разговоре с NEWS.ru назвала клеветой обвинения в свой адрес в присвоении картин отца. Она отказалась обсуждать историю с наследством советского плакатиста.

Мне нечего комментировать. Мне это (история с картинами отца. — NEWS.ru) совершенно неинтересно. Это все вранье, клевета. Совершенно нездоровые люди руководят моей сестрой. Извините, я занята, — сказала Хаирова.

У Хаировой есть сестра Варвара Нещерет, которая родилась во втором браке художника Леонида Непомнящего с Татьяной Нещерет. Раньше сестры не общались друг с другом. Художник Непомнящий умер в ноябре 2023 года, оставив после себя наследство — свои картины, стоимость которых оценивается в 56 млн рублей.

Ранее стало известно, что между Ксенией Хаировой и ее сестрой Варварой Нещерет возник спор из-за дорогостоящих картин отца. Представители Варвары утверждают, что старшая сестра Ксения увезла 30 картин покойного Непомнящего в неизвестном направлении. При этом, как утверждают защитники Варвары, по наследству все имущество иллюстратора должно было достаться ей.