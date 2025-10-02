Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 12:04

Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд Финляндии признал местную жительницу виновной в халатности из-за того, что она перекормила своего пса, передает Yle. Изначально власти обвиняли хозяйку золотистого лабрадора-ретривера в жестоком обращении с животными.

Ветеринары диагностировали у пса ожирение в 2021 году, тогда хозяйка отказалась сотрудничать с медиками и не стала следовать их рекомендациям. Также женщина не дала взвесить собаку. Потом инспекторы выяснили, что к 2025 году питомец потолстел с 46 до 50 килограммов. В итоге власти подали в суд, но женщина вины не признала и заявила, что ее лабрадор был уже старым.

Ранее хозяин сбитого насмерть пса из США заставил водителя рыть могилу для животного. По информации журналистов, автомобилист случайно наехал на питомца, а когда вышел из авто, ощутил приставленный к затылку пистолет.

Также в Великобритании курица сбежала к морю на крыше чужой машины в запасном колесе Land Rover. Она проделала путь в 40 километров. Владельца птицы нашли через соцсети, выяснилось, что она добралась до побережья на попутках. Водитель вернул животное хозяину.

