Американец заставил сбившего пса водителя рыть могилу животному

Хозяин сбитого насмерть пса заставил водителя рыть могилу для животного, сообщает Independent. По информации журналистов, автомобилист случайно наехал на животное, а когда вышел из авто, ощутил приставленный к затылку пистолет.

Владельцем собаки оказался 22-летний Альберто Эрнандес. Он разозлился из-за смерти питомца и заставил виновника отвезти труп во двор, выкопать могилу и похоронить пса. Также юноша заставил водителя снять деньги в банкомате и отдать их ему в качестве компенсации. Полиция нашла Эрнандеса и арестовала его.

Ранее в Британии курица сбежала к морю на крыше чужой машины в запасном колесе Land Rover. Она проделала путь в 40 километров. Владельца птицы нашли через соцсети, выяснилось, что она добралась до побережья на попутках. Водитель вернул животное хозяину.

Также стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке в Якутии, местного жителя с травмами доставили в больницу. Прокуратура Ленского района взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Отмечается, что на Управление ветеринарии республики суд возложил обязанность обеспечить создание​ приюта для безнадзорных животных.