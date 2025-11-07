Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:39

Кинолог рассказал, когда собакам нужны коляски

Кинолог Голубев: коляски нужны собакам только на карантине и по медпоказаниям

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Коляски нужны собакам на выставках, во время карантина или по медицинским показаниям, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что в повседневной жизни такой способ передвижения не заменит питомцу прогулку.

Кинолог рассказал, что хозяева, которые постоянно возят собаку в коляске или носят на руках, лишают ее возможности социализации и прогулок. Он отметил, что, несмотря на удобство, общение с сородичами — важная часть собачьей жизни.

Голубев подчеркнул, что для пожилых и тяжелобольных питомцев такое решение, наоборот, может стать единственным выходом. По его мнению, также коляска может помочь щенкам, находящимся на карантине — так они смогут как можно быстрее начать изучать мир с безопасного расстояния.

Ранее Голубев рассказал, что характер собаки практически нельзя изменить, однако можно скорректировать его нежелательные проявления. По его словам, все живые существа имеют свои особенности, как и люди, и это абсолютно нормально.

