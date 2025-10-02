Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 12:05

Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен

Стоматолог Козлова: кровоточивость десен может наблюдаться при гингивите

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гингивит, пародонтит, дефицит витаминов, а также сахарный диабет могут привести к кровоточивости десен, заявила «Вечерней Москве» стоматолог Валерия Козлова. В некоторых случаях этот признак указывает на проблемы с кроветворением.

Гингивит — это воспаление десен, которое вызывается прежде всего накоплением зубного налета. Среди симптомов, помимо отеков и покраснений, как раз кровоточивость. Если не обратить внимание на эту проблему, она может перейти в пародонтит — более серьезное заболевание, затрагивающее не только ткани десен, но и костную ткань челюсти, — отметила Козлова.

Для предотвращения кровоточивости десен врач посоветовала чистить зубы не менее двух раз в сутки и использовать зубную нить для очистки труднодоступных мест. В качестве пасты рекомендуется покупать средства, содержащие фтор.

Ранее стоматолог Вячеслав Минко посоветовал в случае, если откололся кусок зуба, взять его и поместить в пластиковый контейнер, а после поехать в клинику. В емкость с куском зуба следует поплевать или залить туда немного молока, уточнил специалист.

