Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 10:52

Женщина-викарий опубликовала полностью обнаженное фото

Женщина-викарий Кейт Боттли из Англии поделилась откровенной фотографией с пляжа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известная в Англии журналистка и телеведущая, а также викарий Кейт Боттли поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото, на котором она находится абсолютно голой. Этот снимок она сделала во время участия в ежегодном благотворительном событии The North East Skinny Dip.

В рамках этой акции участники плавают обнаженными в Северном море. Собранные средства направляются в организацию Tyneside and Northumberland Mind, которая оказывает поддержку людям с проблемами психического здоровья.

На кадре викарий лежит на песке, а на заднем фоне можно увидеть толпу таких же обнаженных людей.

Спасибо всем, кто поздоровался и не попросил сделать селфи, — подписала фотографию Боттли.

Ранее модель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась фото с дочерью Изабеллой, сделанным в расслабленной обстановке. На снимке 38-летняя модель в черном мини-платье, с распущенными волосами и без макияжа, держит на руках маленькую Изабеллу в белом платье и розовых сандалиях.
фотографии
снимки
женщины
благотворительность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября
В Кремле подтвердили участие Путина в G20
Минфин России введет госпошлину на маркировку электроники
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.