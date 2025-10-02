Женщина-викарий опубликовала полностью обнаженное фото

Известная в Англии журналистка и телеведущая, а также викарий Кейт Боттли поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото, на котором она находится абсолютно голой. Этот снимок она сделала во время участия в ежегодном благотворительном событии The North East Skinny Dip.

В рамках этой акции участники плавают обнаженными в Северном море. Собранные средства направляются в организацию Tyneside and Northumberland Mind, которая оказывает поддержку людям с проблемами психического здоровья.

На кадре викарий лежит на песке, а на заднем фоне можно увидеть толпу таких же обнаженных людей.

Спасибо всем, кто поздоровался и не попросил сделать селфи, — подписала фотографию Боттли.

