22 сентября 2025 в 17:19

Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье

Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала фотографию вместе с дочерью

Роузи Хантингтон-Уайтли Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Stefanie Rex/Global Look Press

Возлюбленная Джейсона Стэтхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с дочерью Изабеллой, появившись в черном мини-платье с декольте. На снимке 38-летняя модель позирует с распущенными волосами, без косметики, в солнцезащитных очках и с пляжной сумкой, держа на руках девочку в белом платье и розовых сандалиях.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с актером Джейсоном Стэтхэмом с 2010 года. В 2016-м пара объявила о помолвке, однако свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году у модели родился сын Джек. В августе 2021 года Хантингтон-Уайтли сообщила о второй беременности, и 2 февраля 2022 года у пары родилась дочь Изабелла Джеймс.

Ранее телеведущий Иван Ургант отметил десятилетие младшей дочери Нины, опубликовав трогательные фотографии. На снимках запечатлен момент, когда он держит новорожденную дочь на руках, и современное фото с повзрослевшей девочкой. Ургант подписал коллаж, задавшись вопросом, кто из них сильнее изменился за эти годы.

До этого дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась топлес для новой рекламной кампании Givenchy. 24-летняя модель появилась в трусах с завышенной талией без бюстгальтера, дополнив образ массивными серьгами и собранными в хвост волосами.

модели
актеры
фотографии
дети
