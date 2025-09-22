Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье

Возлюбленная Джейсона Стэтхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с дочерью Изабеллой, появившись в черном мини-платье с декольте. На снимке 38-летняя модель позирует с распущенными волосами, без косметики, в солнцезащитных очках и с пляжной сумкой, держа на руках девочку в белом платье и розовых сандалиях.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с актером Джейсоном Стэтхэмом с 2010 года. В 2016-м пара объявила о помолвке, однако свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году у модели родился сын Джек. В августе 2021 года Хантингтон-Уайтли сообщила о второй беременности, и 2 февраля 2022 года у пары родилась дочь Изабелла Джеймс.

