Пышный цветник из садовых роз: мечта любого дачника станет реальностью

Розы лучше всего размножать с помощью черенкования, особенно эффективный этот способ для миниатюрных, полуплетистых сортов, флорибунды и чайно-гибридных роз. Агроном Эльвира Абдуллина посоветовала проводить осеннюю заготовку черенков в октябре, когда наступают первые заморозки. И вот как это делать.

Выберите крепкие здоровые побеги толщиной от 4 мм. Каждый побег поделите на части с тремя развитыми почками и сделайте нижние срезы косыми и ровными под почкой. Чтобы черенки лучше укоренились, на 10 минут погрузите их в раствор «Корневина».

Посадите черенки под наклоном, оставляя на поверхности две почки, после чего обильно полейте. Для защиты возьмите пластиковые бутылки без дна с закрытой крышкой.

Перед зимой черенки обработайте фунгицидом, накройте бутылками и укройте специальным материалом до весны.

