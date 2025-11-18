Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 03:46

Ради этого цветка в ноябре стоит приехать на дачу: весной посадки зацветут дружно и пышно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ради посадки луковиц тюльпанов в ноябре действительно стоит специально приехать на дачу, поскольку именно этот период является идеальным для их укоренения.

Если посадить тюльпаны раньше, они могут тронуться в рост и погибнуть зимой, если позже — не успеют укорениться. Для посадки выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой, посадите луковицы на глубину, равную трем их высотам, на расстоянии 10–15 см друг от друга. После посадки замульчируйте грядку торфом или компостом.

Такие тюльпаны весной зацветут дружно и пышно, сформировав крепкие цветоносы и крупные бутоны. Именно ноябрьская посадка обеспечивает им необходимую стратификацию и закалку, что делает растения устойчивыми к болезням и погодным колебаниям.

