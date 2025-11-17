Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ковер для сада, который цветет все лето: эти растения полностью скрывают землю под собой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Существует несколько удивительных почвопокровных растений, способных создавать на клумбах плотные цветущие ковры, напоминающие легкие облака.

Среди них особенно выделяются обриета, флокс шиловидный, алиссум скальный и ясколка войлочная, которые образуют сплошные подушки высотой всего 10–20 см, полностью скрывающие землю под собой. С ними вы вырастите ковер для сада, который цветет все лето.

Эти растения хороши своей способностью быстро разрастаться, подавляя сорняки и создавая идеальный покров. Дачники ценят их за обильное и продолжительное цветение — весной и в начале лета ковры из этих культур покрываются таким количеством мелких цветов, что листва становится практически невидимой.

Они исключительно неприхотливы: засухоустойчивы, не требуют частых подкормок и прекрасно зимуют без укрытия. Эти растения особенно подойдут тем, кто хочет создать сад, цветущий с ранней весны до поздней осени, но не готов тратить много времени на уход за ним.

Ранее был назван многолетник для подзимней посадки: сажаешь в ноябре — украшает сад долгие годы.

Проверено редакцией
