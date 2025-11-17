Ковер для сада, который цветет все лето: эти растения полностью скрывают землю под собой

Существует несколько удивительных почвопокровных растений, способных создавать на клумбах плотные цветущие ковры, напоминающие легкие облака.
Среди них особенно выделяются обриета, флокс шиловидный, алиссум скальный и ясколка войлочная, которые образуют сплошные подушки высотой всего 10–20 см, полностью скрывающие землю под собой. С ними вы вырастите ковер для сада, который цветет все лето.
Эти растения хороши своей способностью быстро разрастаться, подавляя сорняки и создавая идеальный покров. Дачники ценят их за обильное и продолжительное цветение — весной и в начале лета ковры из этих культур покрываются таким количеством мелких цветов, что листва становится практически невидимой.
Они исключительно неприхотливы: засухоустойчивы, не требуют частых подкормок и прекрасно зимуют без укрытия. Эти растения особенно подойдут тем, кто хочет создать сад, цветущий с ранней весны до поздней осени, но не готов тратить много времени на уход за ним.
Ранее был назван многолетник для подзимней посадки: сажаешь в ноябре — украшает сад долгие годы.