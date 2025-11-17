Сытный салат из печени трески — передавайте рецепт следующему поколению

Мы знаем, какой рецепт из печени трески запустит машину времени. Готовим простой салат! Открываем баночку печени трески, но жир не выливаем, он нам пригодится! Аккуратно разминаем печень вилкой, но оставляем чуть-чуть цельных кусочков.

Три вареные картофелины и четыре яйца режем аккуратными кубиками — не мельчим, ведь это не паштет, а салат из печени трески! Луковицу шинкуем полукольцами и ошпариваем кипятком, чтобы ушла лишняя резкость. Два соленых огурчика режем тонкими четвертинками.

Соединяем все ингредиенты в просторной миске, заправляем парой ложек майонеза и тем самым драгоценным жиром из банки. Легонько перемешиваем — не превращаем в кашу салат из печени трески! Выкладываем горкой, украшаем веточкой укропа и дольками яиц.

До этого NEWS.ru публиковал рецепт шакшуки на сковороде.