Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 13:32

Сытный салат из печени трески — передавайте рецепт следующему поколению

Сытный салат из печени трески — передавайте рецепт следующему поколению Сытный салат из печени трески — передавайте рецепт следующему поколению Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мы знаем, какой рецепт из печени трески запустит машину времени. Готовим простой салат! Открываем баночку печени трески, но жир не выливаем, он нам пригодится! Аккуратно разминаем печень вилкой, но оставляем чуть-чуть цельных кусочков.

Три вареные картофелины и четыре яйца режем аккуратными кубиками — не мельчим, ведь это не паштет, а салат из печени трески! Луковицу шинкуем полукольцами и ошпариваем кипятком, чтобы ушла лишняя резкость. Два соленых огурчика режем тонкими четвертинками.

Соединяем все ингредиенты в просторной миске, заправляем парой ложек майонеза и тем самым драгоценным жиром из банки. Легонько перемешиваем — не превращаем в кашу салат из печени трески! Выкладываем горкой, украшаем веточкой укропа и дольками яиц.

До этого NEWS.ru публиковал рецепт шакшуки на сковороде.

Читайте также
Проверенный рецепт щей — делаем из кислой капусты и наслаждаемся
Семья и жизнь
Проверенный рецепт щей — делаем из кислой капусты и наслаждаемся
В Роскачестве раскрыли, что грозит сотруднику за порчу имущества на работе
Общество
В Роскачестве раскрыли, что грозит сотруднику за порчу имущества на работе
Грибной салат по-деревенски — вкуснейшая закуска из 4 ингредиентов. Хозяйкам понравятся бюджетные ингредиенты и простота
Общество
Грибной салат по-деревенски — вкуснейшая закуска из 4 ингредиентов. Хозяйкам понравятся бюджетные ингредиенты и простота
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Семья и жизнь
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Готовлю и суп, и второе в одном казане! Манджа по-болгарски — вкусное сытное блюдо без возни и мороки
Общество
Готовлю и суп, и второе в одном казане! Манджа по-болгарски — вкусное сытное блюдо без возни и мороки
общество
салат
кулинария
рецепты
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР оценили число мирных жителей в Красноармейске
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ
Политолог оценил шансы Трампа на судебное разбирательство с Обамой
«Победа будет за нами»: посол Венесуэлы об угрозе военного вторжения
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.