Не поленитесь сейчас — получите шедевр летом: цветы для посадки в ноябре

Ноябрь — идеальное время для посадки холодостойких однолетников и многолетников, которые пройдут естественную стратификацию и дадут крепкие ранние всходы. Не поленитесь сейчас — получите шедевр летом!

Цветы для посадки в ноябре: календула, васильки, эшшольция, нигелла и алиссум — эти культуры не боятся холода и взойдут, как только почва прогреется весной. Из многолетников отлично подойдут аквилегия, дельфиниум, примула и гейхера, чьи семена нуждаются в промораживании для успешного прорастания. Технология посадки проста: подготовьте грядку с легкой почвой до заморозков, сделайте бороздки глубиной 1–2 см, посейте семена гуще, чем весной, и присыпьте заранее заготовленной сухой землей. Не поливайте — зимней влаги будет достаточно.

Преимущества осенней посадки очевидны: растения закаляются, развивают мощную корневую систему, зацветают на 2–3 недели раньше и меньше болеют. Эти цветы создадут основу вашего цветника и будут радовать пышным цветением все лето при минимальном уходе.

