Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 05:46

Не поленитесь сейчас — получите шедевр летом: цветы для посадки в ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ноябрь — идеальное время для посадки холодостойких однолетников и многолетников, которые пройдут естественную стратификацию и дадут крепкие ранние всходы. Не поленитесь сейчас — получите шедевр летом!

Цветы для посадки в ноябре: календула, васильки, эшшольция, нигелла и алиссум — эти культуры не боятся холода и взойдут, как только почва прогреется весной. Из многолетников отлично подойдут аквилегия, дельфиниум, примула и гейхера, чьи семена нуждаются в промораживании для успешного прорастания. Технология посадки проста: подготовьте грядку с легкой почвой до заморозков, сделайте бороздки глубиной 1–2 см, посейте семена гуще, чем весной, и присыпьте заранее заготовленной сухой землей. Не поливайте — зимней влаги будет достаточно.

Преимущества осенней посадки очевидны: растения закаляются, развивают мощную корневую систему, зацветают на 2–3 недели раньше и меньше болеют. Эти цветы создадут основу вашего цветника и будут радовать пышным цветением все лето при минимальном уходе.

Ранее был назван цветок, красота которого затмит петунию и лобелию.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны самые прибыльные сферы для работающих пенсионеров
Уборка урожая на Украине оказалась на грани катастрофы
Ситуация в Красноармейске 17 ноября: город почти пал, последние новости
Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть хурму
Травматолог рассказал, какие изменения в организме говорят об артрите
Актриса Ольга Арнтгольц могла попасть под суд из-за долгов
Продажи сигарет резко рухнули в России
Автобусное сообщение ограничили в Южно-Сахалинске
Что значит видеть церковь во сне: советы для женщин и мужчин
Раскрыто, как мошенники используют цветочные букеты для кражи денег россиян
Атака БПЛА на подстанцию отражена в одном из регионов РФ
Самый быстрый крем для тортов: этот крем-чиз готовится за 5 минут!
Мать расчлененного в Балашихе мальчика задержали: что о ней известно
Аналитики раскрыли, что будет при зарядке телефона в общественном месте
Врач рассказала о самых опасных свойствах кофе
Сборная Норвегии впервые с прошлого века прошла в ЧМ по футболу
Трамп заявил, что готов поддержать спорный проект против РФ
Житель Камчатки арестован за попытку диверсии
Россиянам объяснили, как прописаться в дачном доме в СНТ
Раскрыты данные об изменении уровня бедности в России
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.