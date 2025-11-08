Красота этого цветка затмит петунию и лобелию: создает розовый водопад на все лето

Красота этого цветка затмит петунию и лобелию: создает розовый водопад на все лето

Нежная диасция способна затмить популярные петунии и лобелии своей красотой, а также феноменально обильным и продолжительным цветением, создавая розовый водопад на все лето из сотен маленьких цветков.

Ее главное преимущество — удивительная выносливость и способность цвести без перерыва с мая до первых заморозков даже в самые жаркие дни, когда другие цветы останавливаются в развитии. Диасция хороша своей универсальностью: она образует пышные ампельные каскады в подвесных корзинах, плотные цветущие подушки в бордюрах и изящные почвопокровные ковры в рокариях.

Садоводы ее любят за неприхотливость — она устойчива к ветру и легкой засухе, требует минимальной формировки, а после легкой обрезки быстро восстанавливается и снова взрывается цветением. При этом диасция практически не подвержена болезням, которые часто поражают петунии, и при правильном расположении на солнечном месте с хорошо дренированной почвой она становится самым надежным и щедрым на цветение растением в саду.

Ранее был назван многолетник для забывчивых садоводов с невероятной выносливостью: не требует подкормок и устойчив к болезням.