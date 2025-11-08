Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 03:46

Сажаешь — и вырастает водопад из тысячи оранжевых солнышек: цветок для сада и балконов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оранжевая плакучая бегония способна превратить любую веранду или балкон в настоящий огненный водопад, чьи каскады из ярких цветов ниспадают роскошными волнами. Ее главное преимущество — невероятно обильное и продолжительное цветение, которое длится с мая до первых осенних заморозков, практически не требуя внимания.

Эта бегония хороша своей универсальностью: она одинаково эффектно смотрится в подвесных кашпо, высоких вазонах и на альпийских горках, создавая ощущение постоянного праздника. Садоводы ее любят за удивительную устойчивость к дождю и ветру, а также за насыщенный оранжевый цвет, который заметен издалека и придает саду тропический шарм.

Она прекрасно переносит полутень, сохраняя яркость красок, а ее быстрый рост позволяет за считаные недели создать плотные цветущие завесы. При этом каскадная бегония проста в уходе, нуждается лишь в регулярном поливе и легких подкормках. Идеальный цветок для сада и балконов: сажаешь — и вырастает водопад из тысячи оранжевых солнышек.

Ранее был назван цветок, который из семян вырастает в голубое озеро: не требует подкормок и частого полива.

Дарья Иванова
Д. Иванова
