Из семян — в голубое озеро: не цветок, а сказка — не требует подкормок и частого полива

Немофила станет настоящим сокровищем вашей дачи, превращаясь из семян в голубое озеро. Этот однолетник абсолютно неприхотлив и обладает уникальной способностью к самосеву — достаточно посадить его один раз, и он будет ежегодно возобновляться, создавая все более живописные полянки.

Главные преимущества немофилы: она холодостойка, теневынослива и прекрасно растет на любых почвах, образуя пышные куртины высотой 15–20 см. Цветение продолжается с июня до сентября, а нежные колокольчатые цветы полностью покрывают землю, создавая иллюзию голубого озера. Не цветок, а сказка!

Немофила идеально подходит для обрамления дорожек, посадки в рокариях и под деревьями, где другие цветы растут плохо. Ее нежные побеги красиво свешиваются с подпорных стенок и вазонов, создавая воздушные цветочные водопады. Этот цветок не требует подкормок, частого полива и особого ухода.

