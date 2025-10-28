Россияне устроили стихийный мемориал после гибели двух девочек Жители Ревды несут цветы на место гибели двух девочек в ДТП

В городе Ревда Свердловской области местные жители создали стихийный мемориал на месте смертельного ДТП, сообщает Telegram-канал «Ревдинский рабочий». Авария унесла жизни двух девочек.

ДТП произошло вечером 27 октября на улице Чехова. Утром следующего дня у импровизированного памятника стали собираться люди. Среди цветов и мягких игрушек очевидцы заметили личные вещи погибших — окровавленную шапочку и обувь, принадлежавшие девочкам.

Погибшими в результате наезда пьяного водителя оказались две сестры в возрасте семи и девяти лет. Третья пострадавшая девочка была доставлена в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Водитель транспортного средства также получил серьезные повреждения и был госпитализирован. По предварительным данным, у мужчины ранее отсутствовала судимость.

До этого в Петропавловске-Камчатском произошло дорожное происшествие с участием автокрана и легкового автомобиля, повлекшее гибель двух человек. 60-летний оператор спецтехники марки «КАТО» не предоставил преимущество движения внедорожнику Honda. Стрела поднятого крана располагалась над проезжей частью, что привело к срыву крыши и задней двери легкового автомобиля.