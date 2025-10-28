Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 08:28

Россияне устроили стихийный мемориал после гибели двух девочек

Жители Ревды несут цветы на место гибели двух девочек в ДТП

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В городе Ревда Свердловской области местные жители создали стихийный мемориал на месте смертельного ДТП, сообщает Telegram-канал «Ревдинский рабочий». Авария унесла жизни двух девочек.

ДТП произошло вечером 27 октября на улице Чехова. Утром следующего дня у импровизированного памятника стали собираться люди. Среди цветов и мягких игрушек очевидцы заметили личные вещи погибших — окровавленную шапочку и обувь, принадлежавшие девочкам.

Погибшими в результате наезда пьяного водителя оказались две сестры в возрасте семи и девяти лет. Третья пострадавшая девочка была доставлена в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Водитель транспортного средства также получил серьезные повреждения и был госпитализирован. По предварительным данным, у мужчины ранее отсутствовала судимость.

До этого в Петропавловске-Камчатском произошло дорожное происшествие с участием автокрана и легкового автомобиля, повлекшее гибель двух человек. 60-летний оператор спецтехники марки «КАТО» не предоставил преимущество движения внедорожнику Honda. Стрела поднятого крана располагалась над проезжей частью, что привело к срыву крыши и задней двери легкового автомобиля.

аварии
ДТП
Свердловская область
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о схеме обмана с «ошибочным» переводом денег
США и Япония договорились о поставках сырья, которое обещала Украина
Одна европейская страна захотела создать альянс скептиков по Украине
Шведские столы могут появиться в школах России
Как научиться играть на гитаре с нуля? Инструкция, как стать душой компании
Россияне устроили стихийный мемориал после гибели двух девочек
В российском регионе перевернулся микроавтобус с 10 пассажирами
Жители Сахалина частично остались без воды из-за блэкаута
Появились кадры яркой вспышки, после которой на Сахалине пропал свет
Собаки-мутанты появились в районе Чернобыльской АЭС
Родителям рассказали, как стимулировать школьников готовиться к ЕГЭ
День рождения комсомола: история ВЛКСМ
Повторение бахмутского сценария и кризис ВСУ: новости СВО к утру 28 октября
«Подошли вплотную»: российские бойцы ликвидировали ВСУ во время чаепития
В России могут снизить порог ответственности за самоволку
Самолет МС-21 с российскими комплектующими успешно приземлился в Иркутске
Забудьте о сухих оладьях: рецепт, который всегда выходит безупречно
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 октября: инфографика
Почти 20 беспилотников заметили ночью над Россией
«Станет жертвой»: Польшу предупредили о рисках натравливания НАТО на Россию
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.