Гладков раскрыл число жертв в Белгородской области от атак ВСУ в октябре

Ранения в результате атак Вооруженных сил Украины за октябрь получили 150 мирных жителей Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, среди пострадавших 14 детей.

Тяжелая обстановка продолжает складываться в приграничье Белгородской области. Только за октябрь 150 мирных жителей получили ранения, 14 из них — совсем тяжелые цифры, — это дети, — написал он.

Гладков также рассказал, что с августа прошлого года выплаты за ранения производятся из федерального бюджета и распространяются на все категории тяжести. На сегодняшний день компенсации получили более 1,2 тыс. жителей на общую сумму около 600 млн рублей, добавил глава региона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что накануне, 27 октября, средства противовоздушной обороны ликвидировали 350 украинских беспилотников за сутки. Также там отметили, что военнослужащие Вооруженных сил РФ успешно уничтожили две управляемые авиабомбы и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.