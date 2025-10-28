Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:31

Стало известно, когда клещи уйдут в спячку в Москве

Активность клещей в Москве снизилась до минимума

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Активность клещей в Москве снизилась до минимального уровня, рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. В конце октября не было зафиксировано ни одного случая встречи с ними, что говорит о скором завершении сезона.

Во время обследования зеленых территорий столицы в конце октября биологи департамента природопользования Москвы не зафиксировали ни одного случая встречи с этими паукообразными. Тем не менее пока сохраняется относительно теплая погода, следует соблюдать осторожность, — уточнил Кунафин.

По словам специалиста, клещи впадут в спячку, когда среднесуточная температура опустится ниже плюс пяти градусов. На зиму они укроются в опавшей листве, под корнями и в коре деревьев. Весной с наступлением устойчивого тепла их активность возобновится в марте-апреле.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что голуби являются переносчиками хламидиоза и сальмонеллеза. Из-за этого, по его словам, в городах используют специальные устройства для сокращения их популяции. Он также поделился личным воспоминанием о психологической травме, полученной в детстве при виде отстрела голубей сотрудниками Московского зоопарка.

