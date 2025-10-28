Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 10:26

«Руки запятнаны»: задержанный за теракт в Крыму поделился подробностями

Задержанный за подготовку убийства сотрудника МВД в Крыму признал вину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянин, подозреваемый в подготовке теракта в отношении высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму, признался, что действовал по заданию Службы безопасности Украины. Он подчеркнул, что уже работал на Киев, видео допроса публикует ТАСС.

[Куратор] предложил ликвидацию. Он убедил меня, что раз уж я уже работаю на украинскую спецслужбу, раз я сливаю информацию, то у меня уже руки довольно сильно запятнаны, меня и так могут арестовать сотрудники ФСБ, — сказал задержанный.

Дома у задержанного нашли взрывчатку. Он сразу сказал, что понимает, почему в доме появились сотрудники ФСБ.

Ранее выяснилось, что подозреваемый следил за домом сотрудника МВД и пытался вычислить, на какой машине он ездит. Довести преступление до конца мужчине не удалось — его задержали силовики.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали женщину, бросившую три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения. Ее обвиняют в совершении теракта. Петербурженка могла выполнять просьбу мошенников.

ФСБ
теракты
Крым
допросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.