«Руки запятнаны»: задержанный за теракт в Крыму поделился подробностями Задержанный за подготовку убийства сотрудника МВД в Крыму признал вину

Россиянин, подозреваемый в подготовке теракта в отношении высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму, признался, что действовал по заданию Службы безопасности Украины. Он подчеркнул, что уже работал на Киев, видео допроса публикует ТАСС.

[Куратор] предложил ликвидацию. Он убедил меня, что раз уж я уже работаю на украинскую спецслужбу, раз я сливаю информацию, то у меня уже руки довольно сильно запятнаны, меня и так могут арестовать сотрудники ФСБ, — сказал задержанный.

Дома у задержанного нашли взрывчатку. Он сразу сказал, что понимает, почему в доме появились сотрудники ФСБ.

Ранее выяснилось, что подозреваемый следил за домом сотрудника МВД и пытался вычислить, на какой машине он ездит. Довести преступление до конца мужчине не удалось — его задержали силовики.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали женщину, бросившую три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения. Ее обвиняют в совершении теракта. Петербурженка могла выполнять просьбу мошенников.