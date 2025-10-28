Трамп прошел МРТ и удивил врачей результатами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел магнитно-резонансную томографию и получил «идеальные» результаты, передает NBC. Он уточнил, что специалисты назвали его результаты «одними из лучших, которые они когда-либо видели».

Да, мне сделали МРТ. И результаты были идеальными, — отметил глава государства.

Трамп отметил, что не будет раскрывать причину прохождения процедуры, посоветовав журналистам «спросить врачей». По его словам, обследование проводилось в начале октября во время визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Никто никогда не давал вам таких отчетов, как я. И если бы я думал, что результаты будут плохими, я бы сказал прямо. Я бы не стал баллотироваться, занялся бы чем-то другим, — заключил американский лидер.

Ранее невролог Валерий Новоселов заявил, что у Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций. Он считает, что это подтверждало стремление президента получить Нобелевскую премию. Врач добавил, что когнитивные нарушения Трампа проявляются в виде повторения одинаковых фраз и фиксации на событиях, не связанных с темой беседы.