Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 10:23

Трамп прошел МРТ и удивил врачей результатами

Трамп заявил, что прошел МРТ с идеальными результатами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел магнитно-резонансную томографию и получил «идеальные» результаты, передает NBC. Он уточнил, что специалисты назвали его результаты «одними из лучших, которые они когда-либо видели».

Да, мне сделали МРТ. И результаты были идеальными, — отметил глава государства.

Трамп отметил, что не будет раскрывать причину прохождения процедуры, посоветовав журналистам «спросить врачей». По его словам, обследование проводилось в начале октября во время визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Никто никогда не давал вам таких отчетов, как я. И если бы я думал, что результаты будут плохими, я бы сказал прямо. Я бы не стал баллотироваться, занялся бы чем-то другим, — заключил американский лидер.

Ранее невролог Валерий Новоселов заявил, что у Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций. Он считает, что это подтверждало стремление президента получить Нобелевскую премию. Врач добавил, что когнитивные нарушения Трампа проявляются в виде повторения одинаковых фраз и фиксации на событиях, не связанных с темой беседы.

МРТ
Дональд Трамп
США
обследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Удмуртии 55-летний педофил услышал суровый приговор
7 лучших рецептов маринованной капусты: когда и как готовить, секреты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.