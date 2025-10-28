Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 06:35

Посейте в октябре — весной весь сад в цветущих великанах. А цвести они будут всё лето напролет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Величественный дельфиниум сорта Корал Сансет (Coral Sunset) — это воплощение закатных красок в вашем саду. Его высокие свечи соцветий, переливающиеся нежными кораллово-персиковыми и лососевыми оттенками, станут главным акцентом цветника. Этот многолетник поражает не только красотой, но и выносливостью — он зимостоек, неприхотлив и при правильном уходе будет радовать цветением несколько лет подряд. Идеально подходит для заднего плана миксбордеров, создания ярких вертикалей и срезки — в букетах он выглядит роскошно.

Посев под зиму — гарантия крепкой рассады и раннего цветения!

В конце октября — ноябре, когда температура стабильно опустится до 0…-5 °C, подготовьте грядку с рыхлой питательной почвой. Семена разложите по поверхности, слегка вдавите и присыпьте тонким слоем песка или просеянного перегноя (не более 3–5 мм). Весной, после схода снега, появившиеся всходы проредите, оставив между растениями 30–40 см. Дельфиниум предпочитает солнечные, защищенные от ветра места с плодородной, хорошо дренированной почвой. Уход стандартный: полив в засуху, подкормки комплексным удобрением в период бутонизации и удаление отцветших соцветий для стимуляции повторного цветения. Уже в июне следующего года ваш сад озарится великолепными кораллово-персиковыми свечами, которые будут цвести до 3-4 недель. На зиму молодые растения рекомендуется замульчировать торфом или перегноем.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
М. Левицкая
