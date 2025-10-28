Появились кадры яркой вспышки, после которой на Сахалине пропал свет

Жители Сахалина смогли заснять яркую световую вспышку, после которой в Южно-Сахалинске произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает Sakh.online. Портал пообщался с одним из очевидцев, который рассказал, что после инцидента в городе пропал свет.

В моменте просто день на улице стал. И резко потухло все. По всему городу света нет, — сказал очевидец.

Утром 28 октября в различных районах Сахалинской области произошло аварийное отключение электричества. Губернатор региона Валерий Лимаренко сказал, что для организации восстановительных работ на энергетических объектах был направлен заместитель председателя правительства Алексей Римша.

Специалисты установили, что причиной происшествия стал обрыв грозозащитного троса на важной линии электропередачи. Контакт поврежденного элемента с проводами вызвал автоматическое отключение защитных систем энергоснабжения.

Частичное прекращение подачи электроэнергии до этого было зафиксировано в населенных пунктах Запорожской области. Тогда губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что причины аварии находятся в процессе выяснения, а на места оперативно прибыли ремонтные бригады энергетиков.