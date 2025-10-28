На Сахалине произошло масштабное отключение электричества

Утром 28 октября в нескольких районах Сахалинской области было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале. Для координации восстановительных работ на энергообъектах направили заместителя председателя правительства Алексея Римшу.

Специалисты установили, что причиной инцидента стал обрыв грозотроса на ключевой линии электропередачи. Падение поврежденного элемента на провода спровоцировало автоматическое срабатывание защитных систем.

Силами ремонтных бригад энергоснабжение территории постепенно возобновляется, добавил губернатор. Часть потребителей уже получила свет после устранения неисправности.

Ранее в семи областях Украины вводились аварийные отключения электроэнергии. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, частично Кировоградской, Сумской и Киевской областях. В Черниговской области действовала трехступенчатая система ограничений энергоснабжения, тогда как в Запорожской области отключения затрагивали преимущественно промышленные предприятия. Киевский метрополитен также столкнулся с частичным отсутствием электроснабжения, что привело к нарушению работы станций.