В одном из российских регионов частично отключилось электричество

В населенных пунктах Запорожской области произошло частичное отключение электричества, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, причины случившегося выясняются, на местах работают бригады энергетиков.

Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области, — написал Балицкий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на магистральном водоводе произошла авария. В результате без воды остались жители 10 населенных пунктов, среди них города Судак, Коктебель и Новый Свет. Как уточнил Аксенов, для подвоза воды в населенные пункты дополнительно привлекли 25 единиц водовозной техники.

До этого на всей территории Запорожской области пропало электроснабжение посреди ночи. К утру подачу электричества полностью возобновили. Губернатор региона Балицкий поблагодарил энергетиков за оперативную работу.

В конце июля мощный ветер обрушился на Амурскую область, вызвав аварию на объекте электроэнергетики. Без электричества осталась 81 тысяча человек. Речь шла о жителях городов Белогорска, Свободного и Ромненского, Белогорского муниципальных округов.