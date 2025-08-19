В Запорожской области полностью отключили электроснабжение

Электроснабжение отключено на всей территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, причины на данный момент уточняются.

Ранее стало известно, что причиной массового отключения электричества в Приморье в конце июля стало хищение кабеля на подстанции. Речь идет о перебоях в Чугуевском муниципальном округе, где без света остались более 20 тысяч человек. По факту случившегося было подано заявление в полицию. В Дальневосточной распределительной сетевой компании подчеркнули, что действия неизвестных поставили под угрозу стабильную работу энергосистемы.

До этого мощный ветер обрушился на Амурскую область, вызвав аварию на объекте электроэнергетики. Без электричества осталась 81 тысяча человек. Речь идет о жителях городов Белогорска, Свободного и Ромненского, Белогорского муниципальных округов.