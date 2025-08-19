Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 23:49

В Запорожской области полностью отключили электроснабжение

Балицкий: во всей Запорожской области отключили электроснабжение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Электроснабжение отключено на всей территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, причины на данный момент уточняются.

Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона. Причины уточняются, — написал Балицкий.

Ранее стало известно, что причиной массового отключения электричества в Приморье в конце июля стало хищение кабеля на подстанции. Речь идет о перебоях в Чугуевском муниципальном округе, где без света остались более 20 тысяч человек. По факту случившегося было подано заявление в полицию. В Дальневосточной распределительной сетевой компании подчеркнули, что действия неизвестных поставили под угрозу стабильную работу энергосистемы.

До этого мощный ветер обрушился на Амурскую область, вызвав аварию на объекте электроэнергетики. Без электричества осталась 81 тысяча человек. Речь идет о жителях городов Белогорска, Свободного и Ромненского, Белогорского муниципальных округов.

Евгений Балицкий
Запорожская область
электричество
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще в одном регионе объявлена беспилотная опасность
Отъезд в США, бизнес с Батуриной, пчелы: как живут дети Юрия Лужкова
Народные приметы на 20 августа: погода, птицы и запреты дня
В Тамбовской области предупредили об опасности атаки дронов
В Белом доме раскрыли, от чего зависят сроки переговоров РФ, США и Украины
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 августа 2025 года
Украинские дроны могут совершить налет на российский регион
В Липецкой области предупредили об опасности с неба
В Госдепе рассказали, когда могут встретиться Путин и Зеленский
Пьянство, позор с Байденом, скандал в семье: как живет вдова Навального
В Орловской области предупредили об опасности атаки дронов
В Запорожской области полностью отключили электроснабжение
Россиянин вместе с чешкой проиграли паре итальянских теннисистов в США
Больница в Запорожье попала под огонь ВСУ
Соцфонд подготовил выплаты для одной категории россиян
Пожалеете, что не приготовили больше: рецепт помидоров в томатном соке
В городе на юге Украины прогремел взрыв
Меньшова, Седокова, Мур: кто из звезд столкнулся с абьюзом родителей
Президент ближневосточной страны прибыл в Белоруссию
При взрыве в Донецке получил ранения 84-летний мужчина
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.