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25 июля 2025 в 09:46

Десятки тысяч россиян остались без света из-за украденного кабеля

В Приморье 20 тысяч человек остались без света из-за украденного кабеля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной массового отключения электричества в Приморье стало хищение кабеля на подстанции, сообщила пресс-служба АО «ДРСК». Речь идет о перебоях в Чугуевском муниципальном округе, где без света остались более 20 тысяч человек.

Причиной повреждения стало намеренное вмешательство в работу электрооборудования путем хищения шести метров контрольного кабеля на подстанции 220 кВ Чугуевка, — сказано в сообщении.

В компании отметили, что по факту случившегося подано заявление в полицию. В ДРСК также подчеркнули, что действия неизвестных поставили под угрозу стабильную работу энергосистемы. Согласно статье 158 УК РФ, проникновение на энергообъекты и хищение оборудования может повлечь до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее мощный ветер обрушился на Амурскую область, вызвав аварию на объекте электроэнергетики. Без электричества остались 81 тысяча человек. Речь идет о жителях городов Белогорска, Свободного и Ромненского, Белогорского муниципальных округов.

В Усть-Донецком районе Ростовской области до этого ураган с грозой привел к обрывам высоковольтных проводов и авариям на подстанциях. Глава администрации района Виктор Гуснай уточнил, что в зоне частичного отключения энергоснабжения оказались 11 населенных пунктов.

Приморский край
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