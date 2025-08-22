Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 11:28

В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе

Авария зафиксирована на магистральном водоводе в Крыму, написал в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. В результате без воды остались жители 10 населенных пунктов, среди них города Судак, Коктебель и Новый Свет. По словам Аксенова, водоснабжение должно быть восстановлено к вечеру субботы, 23 августа.

В районе города Феодосии произошла авария на магистральном водоводе, снабжающем водой ряд населенных пунктов восточного Крыма. В настоящее время на месте оперативно развернуты работы по ликвидации последствий, — говорится в сообщении.

Как уточнил Аксенов, для подвоза воды в населенные пункты дополнительно привлекли 25 единиц водовозной техники. Ремонтные работы уже начались. Крымские власти держат ситуацию на особом контроле.

Ранее на всей территории Запорожской области пропало электроснабжение посреди ночи. К утру подачу электричества полностью возобновили. Губернатор региона Евгений Балицкий поблагодарил энергетиков за оперативную работу.

