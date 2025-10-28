Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 08:19

Жители Сахалина частично остались без воды из-за блэкаута

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подачу воды временно остановили на юге и в центре Сахалина из-за блэкаута, заявила в своем Telegram-канале мэр Анивского района Сахалинской области Светлана Швец. По ее словам, сейчас аварийные бригады обследуют трассу в поиске локальных утечек.

Водоснабжение осуществляется за счет генераторов, но давление слабое, поэтому возможны перебои, особенно на верхних этажах, — уточнила она.

Местным жителям пообещали организовать подвоз воды. Кроме того, волонтеры будут привозить бутилированную воду в дома, где живут пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и женщины с грудными детьми, резюмировала мэр.

Ранее губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил, что утром 28 октября в нескольких районах Сахалинской области было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Специалисты установили, что причиной инцидента стал обрыв грозотроса на ключевой линии электропередачи.

Жители Сахалина смогли заснять яркую световую вспышку, после которой в Южно-Сахалинске произошло масштабное отключение электроэнергии. Один из очевидцев рассказал, что сначала стало светло как днем, а затем в городе «резко все потухло».

Сахалин
блэкаут
водоснабжение
регионы
