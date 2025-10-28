Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 07:17

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 октября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России пресекли попытки армии Украины совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным пресс-службы оборонного ведомства, системы ПВО уничтожили 17 беспилотников противника, большинство из них — над Калужской областью. Над какими еще регионами были сбиты дроны Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В период с 23:00 27 октября до 07:00 мск 28 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Калужской области, три БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Московского региона», — сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

ПВО
беспилотники
статистика
Минобороны РФ
ВСУ
армия России
