Как научиться играть на гитаре с нуля? Инструкция, как стать душой компании

Как научиться играть на гитаре с нуля? Инструкция, как стать душой компании

Как научиться играть на гитаре с нуля? Инструкция, как стать душой компании

Как научиться играть на гитаре с нуля: достаточно освоить три базовых аккорда и простой ритмический рисунок, чтобы уже через неделю регулярных занятий сыграть первую песню. Этот процесс не требует музыкального образования и доступен каждому, кто готов уделять инструменту хотя бы 15–20 минут ежедневно.

Плюсы игры на гитаре

Гитара представляет собой струнный щипковый инструмент с богатой историей, который завоевал популярность благодаря своей универсальности. Она одинаково хороша для исполнения классических произведений, рок-композиций, блюза и народных песен, а ее звучание способно передать широкий спектр эмоций.

Обучение игры на гитаре с нуля — как быстро освоить хотя бы три аккорда Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем удобен инструмент?

Многие новички выбирают именно гитару по нескольким весомым причинам: компактность позволяет брать инструмент в путешествия и на встречи с друзьями, относительная простота освоения базовых техник дает быстрые результаты, доступная цена инструмента делает обучение экономичным, а огромное количество обучающих материалов в интернете помогает учиться самостоятельно. Важный момент: для игры на гитаре не нужно оканчивать музыкальную школу или получать специальное образование.

С чего начать?

Начните с освоения трех базовых аккордов — Am, Dm и E. Расположите пальцы левой руки на грифе согласно схеме аккорда, прижимая струны к ладам. Правой рукой проведите по струнам сверху вниз — это называется бой. Тренируйте переходы между аккордами медленно, добиваясь чистого звучания каждой струны. Постепенно увеличивайте темп и осваивайте различные ритмические рисунки. Для сольных мелодий изучите расположение нот на грифе и практикуйте игру отдельных звуков, используя медиатор или пальцы правой руки.

Путь гитариста начинается с малого: три простых аккорда открывают дверь в мир музыки. Регулярная практика, терпение и желание развиваться помогут превратить начальные навыки в уверенное владение инструментом. Тем, кто задается вопросом, как научиться играть на гитаре с нуля, стоит запомнить главное: начните прямо сегодня с коротких занятий, не бойтесь ошибок и наслаждайтесь процессом обучения.

Ранее мы рассказывали, как самостоятельно научиться плавать.