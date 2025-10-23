12 лет в школе: снизится ли нагрузка, эксперты раскрыли все за и против

В Общественной палате России предложили увеличить срок обучения в школах с нынешних 11 до 12 лет. Нововведение объясняют необходимостью на фоне актуальных реалий. Снизится ли нагрузка на школьников или же учиться, напротив, станет сложнее — в материале NEWS.ru.

Для чего предлагают увеличить срок обучения в школе

С инициативой ввести в школе 12-летнее образование выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов, научных дисциплин.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет», — отметил Гриб.

Он привел в пример ОАЭ, где, по его словам, уже с пятого класса преподается искусственный интеллект как отдельный предмет. «Надо понимать, что объем информации с каждым годом увеличивается. И нам от этого никуда не деться — таковы вызовы сегодняшнего дня. <…> В ряде школ есть так называемые нулевые классы, но такие возможности есть далеко не везде. Ведь надо помнить о всей нашей родине, о малых городах и деревнях», — высказался общественник.

Как отреагировали на идею в Минпросвещения

Система образования в России выстроена с учетом возрастных особенностей и обеспечивает эффективное освоение программы, заявили в Минпросвещения, комментируя предложение увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет, а также снизить возраст начала учебы до шести лет. В частности, в ведомстве заявили, что любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся.

В министерстве подчеркнули, что количество контрольных работ не превышает 10% учебного времени, а нормативы выполнения домашних заданий согласованы с Роспотребнадзором. Кроме того, во всех школах внедрено поурочное планирование по каждому предмету.

Что думают об идее учиться 12 лет депутаты и сенаторы

Наверное, сегодня лучше подумать о том, чтобы избавить младшие классы от шестидневки, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Вопрос не в том, чтобы учиться 11 или 12 лет. Вопрос в том, чем будут заняты дети. Школа должна учить и воспитывать, а не превращаться в аналог каторги», — заявил Милонов.

Представитель комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман считает, что повышение срока обучения в школе до 12 лет ухудшит качество образования.

«Это повлияет на качество образования, и в худшую сторону. Причин таких предложений и у нас, и в остальном мире, по сути, две. Первая: каждый раз, когда экономика испытывает упадок, людям не хватает рабочих мест, возникает стремление подержать часть людей подальше от рынка рабочей силы. Это не раз было и, наверное, еще будет. А вторая причина, на мой взгляд, пострашнее. Она заключается в том, что качество образования действительно падает, но падает не потому, что не хватает времени на обучение», — объяснил Вассерман.

Сейчас нет необходимости в увеличении срока обучения школьников — система образования выстроена достаточно слаженно, указал в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

«Действительно, есть перекосы с излишней нагрузкой в связи с необходимостью подготовки учеников к ЕГЭ и ОГЭ, но здесь вопрос связан непосредственно со структурой этих экзаменов. Прежде чем говорить о таких мерах, нужен комплексный анализ текущей образовательной нагрузки, структуры экзаменов и потребностей учащихся. Поэтому увеличение срока обучения похоже больше на косметическую меру, которая не решит основных проблем», — заявил сенатор.

За что критикуют идею в образовательном сообществе

Автор Telegram-канала «Наука и университеты» профессор Евгений Белый, доктор технических наук, обратил внимание на то, что Минпросвещения отнеслось к этой идее весьма осторожно и рекомендовало оценить все риски.

«Вообще эта инициатива выглядит несколько странно на фоне общих тенденций в системе образования. Государство явно желает сократить время до выхода молодых людей на рынок — развивает систему среднего профессионального образования, поощряет школьников, уходящих после 9-го класса в колледжи, внедряет проект „Профессионалитет“, предполагающий сокращенные сроки обучения в колледжах. И в это же время школьную образовательную программу предлагается удлинить. Но главное слово должно оставаться за специалистами в сфере общего образования», — заключил в разговоре с NEWS.ru Белый.

Директор одной из общеобразовательных школ, пожелавший сохранить инкогнито, в беседе с NEWS.ru заметил, что удлинять срок обучения точно не следует: «Как по мне, наоборот, следует сокращать учебу. Многие дисциплины можно пройти гораздо быстрее. Суммарно для получения всего объема фундаментальных знаний достаточно 9–10 лет. Разговоры о 12-летке выглядят странно — вы уж простите, но столько за убийство дают! Думается, излишне раздувать образовательный процесс не имеет смысла».

Какие плюсы есть в более длительном школьном обучении

Подобная 12-летняя система обучения хорошо зарекомендовала себя в большинстве европейских стран, рассказал NEWS.ru президент Всероссийского фонда образования доктор педагогических наук Сергей Комков. По его мнению, такой подход делает образовательный процесс более органичным и сбалансированным.

«Нынешних 11 лет, конечно, не хватает. Надо усвоить большой объем новой информации, получить множество знаний. Также важно научиться более рационально расходовать время, сейчас это далеко не всегда так», — считает Комков.

Он полагает, что отдавать детей в школу в шесть лет — вполне здравая идея: «Однако в таком случае необходимо полностью перестроить весь начальный образовательный блок: шестилетки должны учиться в отдельных зданиях с особыми условиями. Уроки — не по 45 минут, а по 30: таким деткам требуются более длительные перемены и дополнительное время для питания и отдыха».

При этом для реализации идеи, по оценкам Комкова, понадобится построить много новых учебных заведений в регионах.

