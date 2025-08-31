«Раньше учили думать»: какое образование лучше — российское или советское

Ровно сто лет назад, 31 августа 1925 года, был принят декрет о введении всеобщего начального обучения в СССР. Проблема грамотности населения активно обсуждалась начиная со второй половины XIX века. Споры о том, какая система образования более совершенна — современная или советская, не утихают до сих пор. Так все-таки было ли образование в СССР лучше, разбирался NEWS.ru.

Для чего был принят декрет о всеобщем начальном обучении в СССР

Считалось, что население Российской империи было едва ли не тотально неграмотным. Однако это не так, рассказала NEWS.ru педагог Людмила Кулакова. «Например, первая общероссийская перепись населения, состоявшаяся в 1897 году, показала, что грамотными являлись около 26 миллионов человек из 125 миллионов подданных империи — то есть чуть более 20 процентов. Среди мужчин грамотных насчитывалось почти 30 процентов, среди женщин — примерно в 2,5–3 раза меньше. Также значительный разрыв в уровне образования существовал между городским и сельским населением», — сообщила собеседница NEWS.ru.

По ее словам, некоторые крестьяне предпочитали скрывать свою грамотность, значительная часть деревенских жителей умела читать духовную литературу по-церковнославянски, но отказывалась изучать русскую грамоту.

Кулакова рассказала, что в 1923 году Совет народных комиссаров принял решение приступить к разработке плана всеобщего образования. Уже в конце августа 1925-го Всероссийский центральный исполнительный комитет определил ввести всеобщее начальное образование до 1933 учебного года. К этому сроку начальное обучение было повсеместно внедрено в СССР.

Кампания борьбы с массовой неграмотностью сельского населения СССР в 1930-е годы. Обучение грамоте взрослого населения деревни. Крестьяне понимали, что началась новая жизнь и что теперь без грамоты обойтись невозможно Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

За что хвалят советскую систему образования

Советская система образования строилась на передаче подрастающему поколению фундаментальных классических знаний, пояснил в разговоре с NEWS.ru президент Всероссийского фонда образования доктор педагогических наук Сергей Комков. По его словам, это сочеталось с целостной системой воспитания будущего человека и активного гражданина своей страны.

«Самое главное — ребенка учили думать, излагать свои мысли и понимать суть изучаемых явлений. Поэтому по окончании средней школы выдавался документ, который назывался „аттестат зрелости“», — пояснил Комков.

С ним соглашается член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. «Советская система образования была и остается лучшей в мире. Она обеспечивала высокий уровень знаний, формировала у детей дисциплину, умение мыслить логически и уважать науку и труд. Единые стандарты и сильная база сделали наше государство лидером на международной арене», — заявил в беседе с NEWS.ru сенатор.

Советское начальное образование было, безусловно, качественнее, также уверен кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн.

«Советское начальное образование было лучше. Предметов — гораздо меньше, и выстроены они были намного логичнее, чем в современном российском образовании. Если говорить о средней школе, то и здесь преимущество надо отдать советской. Все было куда менее забюрократизировано и существенно логичнее — как по содержанию, так и по методике, не говоря уже о меньшей ориентации на формальные результаты, то есть оценки и экзамены», — рассказал NEWS.ru Эрштейн.

По его мнению, базовая концепция советской школы, ориентированная на знания, умения и навыки, куда более верная и логичная, чем современная российская, «заточенная» на компетенции и взятая у Запада.

Можно ли сравнивать российское и советское образование

Профессор Сергей Комков указывает на то, что в постсоветский период, с начала 1990-х годов и практически по настоящее время, система образования в российском обществе фактически превратилась в сферу услуг.

«В свое время, благодаря деятельности находившихся тогда при власти американских „советников“, вся система образования была перестроена с фундаментальной классической на элементарную прикладную. Бывший министр образования России Андрей Фурсенко ранее четко сформулировал главную задачу системы образования — подготовка квалифицированного потребителя», — пояснил Комков.

На одном из экзаменов выпускного класса московской средней школа № 607 (ныне — № 1414) с углублённым изучением английского языка, 1990 г. Фото: Сергей Титов/РИА Новости

Сравнивать советскую систему образования с современной некорректно, уверен кандидат технических наук, доцент Алексей Лопатин.

«Во-первых, нет реперных точек для сравнения, а во-вторых, такие сравнения бессмысленны, поскольку эпохи отличаются фундаментально. Плановая экономика тогда и перманентные реформы образования сейчас просто не оставляют возможности для сравнения», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Как поменялся статус учителя сегодня

В отличие от советского периода, престиж профессии учителя значительно снизился, констатировала в разговоре с NEWS.ru глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Профессия учителя должна снова стать престижной, модной, трендовой, а для этого необходимо существенно повышать заработную плату педагогов. Вот уже на протяжении нескольких лет я выступаю с законодательной инициативой об учреждении правового статуса учителя по аналогии со статусом депутата. Это позволит преподавателям получить определенные правовые гарантии, защиту, льготное жилье. Тогда у нас не будут поступать в педагогические вузы по остаточному принципу, только ради того, чтобы иметь диплом, и потому, что не хватает баллов ЕГЭ, чтобы пройти на другие более престижные специальности», — пояснила Волынец.

Правда ли, что современное образование хуже

В советское время дети ходили в школу с удовольствием, а домашние задания были способны сделать без помощи родителей, и на это уходило в разы меньше времени, нежели требуется сейчас, рассказала NEWS.ru Ирина Волынец.

«Такое понятие, как репетитор, в советское время было скорее диковинкой, позволить дополнительных наставников могли себе очень немногочисленные слои — например, в случае крайней необходимости при подготовке своих детей к поступлению в элитные советские вузы. Сегодня же родители вынуждены прибегать к услугам репетиторов чуть ли не с первого класса. Это значительно усложняет учебный процесс, приводит к удорожанию, к большой нервозности, потому что родители вынуждены часто сидеть с детьми допоздна», — посетовала Волынец.

Группа продленного дня Фото: Вольдемар Мааск/РИА Новости

По ее словам, на дом детям задают много заданий, которые они не способны сделать самостоятельно: «Родители часто жалуются на то, что ребенок не понимает тему, не знает предмета, что в школе ему не объяснили. Получается, образовательный процесс во многом сваливают на родителей либо на репетиторов. Также многих родителей пугает излишняя цифровизация образования».

Впрочем, эксперт факультета политологии МГУ, кандидат политических наук Мария Филь оппонирует.

«На современном этапе тоже есть достижения, в первую очередь связанные с облегчением доступа к высшему образованию молодежи из регионов, в том числе благодаря ЕГЭ, который многие критикуют. Конечно, есть и узкие места. Но российская система образования постоянно совершенствуется, пытаясь их преодолеть», — пояснила NEWS.ru Филь.

Она также отметила, что современная образовательная система более ориентирована на формирование специалистов в узких сферах, профориентацию на ранних этапах. «Возвращение к советской системе образования в чистом виде — утопический сценарий, который невозможно реализовать в цифровую эпоху», — резюмировала специалист.

Какие изъяны были в советской системе образования

Советская система образования была кардинально порочной, утверждает в беседе с NEWS.ru доктор экономических наук, профессор Александр Руцкой.

«Чтобы быть полноценным членом нашего общества, надо разбираться в основных правах, знать, как правильно применить закон для собственной защиты, защиты своей семьи, собственности. Каждый человек должен понимать происходящие экономические и финансовые процессы. И, конечно же, владеть основами политологии, чтобы четко и ясно представлять, что такое внутренняя и внешняя политика. Дальше уже идут общеобразовательные предметы. Вот тогда мы получаем полноценного человека», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его мнению, такого в отечественной образовательной системе у нас никогда не было: «Когда я говорю об этом, мне задают один и тот же вопрос — не сумасшедший ли я? Ведь как можно манипулировать и управлять такими образованными и подготовленными людьми».

Педагог Людмила Кулакова отмечает, что в советской системе образования «было слишком много идеологии». «Кому-то это сейчас нравится, некоторые ностальгируют. Однако не могу сказать, что насаждение каких-то идеологических нарративов было эффективным. Многие даже в то время не воспринимали это серьезно, смеялись», — заключила она.

