«Конституцию 1993 года писали в США»: Руцкой о стране и обществе

Александр Руцкой — единственный в истории России человек, исполнявший обязанности вице-президента страны. После его конфликта с Борисом Ельциным эта должность исчезла из отечественной политической номенклатуры. О том, чем сегодня занимается Руцкой, которому в сентябре исполнится 78 лет, что он хотел бы изменить в государстве, почему он ругает современное образование — в интервью NEWS.ru.

«Менталитет до плинтуса опустили»

— Александр Владимирович, вы известны россиянам не только как политик, военный летчик, но и как писатель, который успел выпустить ряд книг. Сейчас вы над чем-то работаете?

— Работать над книгами можно, если люди ими интересуются. У нас сегодня у населения другой менталитет, скажем так, он опущен ниже плинтуса. Писать смысла не вижу абсолютно. У людей нет никакого желания разобраться и понять, что происходит сегодня в стране и мире. Зачем же писать?

— Люди стали другими, или условия поменялись?

— Самое главное — произошла подмена понятий, подмена восприятия жизни, отношения к стране, родине. У нас люди живут между телевизором и холодильником, их больше ничего не интересует. Вот смотрят там всякий маразм… Помните высказывание Геббельса: дайте мне средство массовой информации, и я через год из любого народа сделаю стадо свиней? Геббельс просил всего год. Вот и у нас, что произошло с сознанием людей? Я в 1990 году был в Китае и хорошо помню, что эта страна представляла собой. Отверточное производство, сборка «Москвичей»… А сегодня Китай выпускает все виды легковых автомобилей. У нас сформировалось общество мазохизма — причиняем страдания сами себе.

— Вы говорили, что перестали давать интервью, смысла в этом тоже не видите?

— Я всем отвечаю, что давно всё сказал, еще в 1993 году, когда Ельцин устроил государственный переворот. Я действительно всё всем сказал, и все меня поняли. Просто взяли и предали Верховный Совет. А что в это время делал народ? Просто смотрел на это. Я тогда сказал на прощание: «Господа-товарищи, вы увидите, что вы в итоге получите». Ельцин в итоге ушел, не понеся никакого наказания за госпереворот. Получили, что хотели.

Президент Российской Федерации Борис Ельцин и вице-президент РФ Александр Руцкой (слева направо), 1992 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

«Я никуда не сбегал»

— Вы военный, получивший классическое образование. Не секрет, что вы часто критикуете российскую армию. Почему?

— В период, когда министром обороны был Сердюков, Вооруженные силы, на мой взгляд, изуродовали: уничтожили военные округа, уничтожили ударные армии, уничтожили дивизии, создали бригады… Меня как-то Путин [президент РФ] спросил: «Александр Владимирович, а что вы все время критикуете мои послания?» Я ответил, что не критикую, даже под многими из них готов подписаться, но что понимается под посланиями? Президент ответил: «Постановка задачи на год правительству, Думе, всем органам власти». А я говорю, мол, а итоги предыдущих посланий вы подвели? А Путин рассмеялся: дескать, у вас менталитет военного!

— Вы больше не ассоциируете себя с властью?

— Чем я отличаюсь от власть предержащих? Я никуда не сбегал, потому что у меня там ничего нет. Нет счетов, недвижимости. Моя семья здесь, мои дети здесь, у них тоже ничего за границей нет. А вот те, которые сбежали, как вы думаете, в канавах бутылки собирают, чтобы прожить? Тогда вопрос: за счет чего они там живут? Причем безбедно. Наворовали до дури!

Или другой пример: давайте откроем журнал Forbes, посмотрим список наших миллиардеров. И зададимся одним вопросом — попытаемся найти хотя бы одного из этого списка, кто создал новый комбинат, новую фабрику, при этой фабрике создал профтехучилище… Найдем мы там хоть одну фамилию? Нет. Тогда следующий вопрос: а за счет чего все эти капиталы? А за счет того, что они себе присвоили народное достояние, эксплуатируют и даже не модернизируют их. Может быть, они колоссальные налоги платят? Так тоже нет. Многие зарегистрированы за рубежом. У нас все базовые отрасли России находятся под иностранной юрисдикцией. Это нормально? Я ведь ничего не выдумываю.

Александр Руцкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«У нас неправильная система образования»

— К вам сегодня кто-то приходит за советом, консультацией?

— Я подхожу к этому избирательно. Повторюсь, но я правда всё уже сказал. Приведите мне хоть один пример, когда я был неправ. На этом все заканчивается. Я честно писал, пытался донести свою позицию. Но бесполезно.

— Почему?

— В том числе потому что у нас совершенно неправильная система образования. Мы гордимся советской системой образования, да г…но она была, эта система. А нынешняя — еще хуже на порядок. Чтобы быть полноценным членом нашего общества, надо разбираться в основных правах, знать, как правильно применить закон для собственной защиты, защиты своей семьи, собственности. Каждый человек должен понимать происходящие экономические и финансовые процессы. И, конечно же, владеть основами политологии, чтобы четко и ясно представлять, что такое внутренняя и внешняя политика. Дальше уже идут общеобразовательные предметы. Вот тогда мы получаем полноценного человека. Когда я говорю об этом, мне задают один и тот же вопрос — не сумасшедший ли я? Ведь как можно манипулировать и управлять такими образованными и подготовленными людьми. Но зачем человеком управлять и тем более манипулировать?

— Вы продолжаете заниматься самосовершенствованием, учиться?

— В сентябре мне исполнится 78 лет, а я все равно читаю, изучаю, конспектирую. Знаете, как меня мой покойный дед научил читать книги? Я до сих пор это свято исполняю. Берешь любую книгу, а рядом кладешь общую тетрадь, делишь страницу пополам и выписываешь то, что тебе особенно интересно, а напротив пишешь свои мысли по этому поводу. Тогда эта книга остается у тебя в сознании на всю жизнь. До сих пор так делаю. Дед привил мне эту привычку, когда мне было девять лет, я еще тогда даже от ремня на березу залез. Советую научить детей этому правилу: тетрадочку, страницу пополам и выписывай, что понимаешь, а что — нет. А сейчас у нас — тотальная неграмотность. Разговариваешь, например, с выпускником журфака МГУ, спрашиваешь его, приходилось ли ему читать труды Шопенгауэра? А в ответ — квадратные глаза: «А кто это такой?» А я отвечаю: «Да сантехник из соседнего дома».

Александр Руцкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Конституцию 1993 года писали в США»

— Вы часто в интервью говорите, что у нас незаслуженно критикуют либеральные идеи….

— Да, либерализм у нас традиционно смешивают с дерьмом. Меня прямо от этого корежит… Я всем говорю: вы хотя бы почитайте Давида Рикардо, Томаса Мальтуса. Их идеи еще идут с XVIII века, что вы плохого нашли в идеологии, которая утверждает права и свободы человека? Что плохого в равенстве всех перед законом? А это тоже либерализм, между прочим. Мне тут один товарищ прислал статью и в каждом абзаце либерализм извалял в грязи. Я ему говорю: мол, ты, профессор, доктор наук, ты вообще читал Мальтуса или Джона Локка. А он спрашивает: а кто это? Я говорю: это те, на которые ты хрен, простите, положил… Не случайно ведь из Конституции в свое время исчезла идеология, это было намеренно сделано. Глава администрации президента Ельцина в свое время в открытую сказал, что Конституцию 1993 года писали в США. Нормально? Как может жить общество без идеологии и национальной идеи?

«Может быть, я был хреновым губернатором?»

— Вы в конце 90-х работали губернатором Курской области. Как оцениваете свои успехи на этом посту?

— Может быть, я был хреновым губернатором? Тогда давайте посмотрим статистику. 1996 год, Курская область — 72-е место по стабильности социально-экономического развития. Через четыре года Курская область уже на 12-м месте по этому показателю. Когда принял область, дефицит бюджета был 45%, в 2000 году профицит уже 28%. Попробуйте за четыре года! Все знали, что я два раза не повторяю. Не готов работать — за дверь, свободен!

Губернатор Курской области Александр Руцкой отвечает на вопросы журналистов, 2000 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

— Как вы проводите время сегодня?

— Я увлекся Илоном Маском. Он сказал, что бизнес — это не то, что купил и продал, а бизнес — это инновации и новые технологии. Ну, возразите? Я сейчас собрал около 15 новых технологических подходов, они не только теоретические. Для некоторых проектов помог найти средства. И вообще, уход в квантовую физику успокаивает нервную систему. Без дела я не сижу, потому что движение — это жизнь. Если бы я сидел и ничего не делал, то давно бы окочурился. Я смотрю на своих ровесников — они все «беременные», упасть и отжаться они не готовы. Я слежу за собой, правда, без особых напрягов.

Читайте также:



Увлечение Маском, новая любовь, забвение: где сейчас Александр Руцкой

«Раньше учили думать»: какое образование лучше — российское или советское

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин