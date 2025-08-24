Увлечение Маском, новая любовь, забвение: где сейчас Александр Руцкой

Александр Руцкой остается, пожалуй, одной из самых загадочных и противоречивых политических фигур современности. В истории России он — единственный человек, исполнявший обязанности вице-президента страны. После его конфликта с Борисом Ельциным эта должность исчезла из отечественной политической номенклатуры. Чем сегодня занимается Руцкой — в материале NEWS.ru.

Летчик Руцкой: дважды сбивали

Александр Руцкой родился в 1947 году в семье военного в городке Проскурове в Каменец-Подольской области Украинской ССР. После переезда семьи во Львов трудился на авиационно-ремонтном заводе. В 1966 году Александра призвали на службу в армии, а семья отправилась на родину отца — в Курск. Он стал военным, проходил службу командиром эскадрильи в полку истребителей-бомбардировщиков в ГДР. Там Руцкой дослужился до должности начальника штаба полка. В середине 80-х он получил назначение в ограниченный контингент советских войск в Афганистане, где стал командиром отдельного штурмового полка. На своем штурмовике Су-25 он совершил за годы службы в Афганистане почти 500 боевых вылетов.

Дважды самолет Руцкого сбивали. В апреле 1986 года штурмовик под его управлением был подбит переносным зенитно-ракетным комплексом. Летчика подобрала БМП союзных афганцев, однако душманы организовали погоню. В ходе перестрелки Руцкой был ранен в ногу и спину. Врачи давали страшные прогнозы: говорили, что пилот чудом выжил и навсегда останется в инвалидном кресле. Однако после успешно проведенной операции и благодаря силе воли самого пациента он довольно быстро пошел на поправку. Уже в 1988 году Руцкой вернулся в небо и вновь отправился в Афганистан.

Во второй раз его сбил истребитель ВВС Пакистана, когда Руцкой атаковал склад боеприпасов на границе с этой страной. Он попал в плен к пакистанцам — они требовали от него информацию о составе войск, системе охраны аэродромов, порядке вывода сил из Афганистана. За передачу важных сведений обещали ему канадский паспорт и 2 млн долларов. Вскоре его обменяли на задержанного ранее полковника одной иностранной спецслужбы. Самолет «Аэрофлота» доставил Руцкого в Москву, где летчика встречали жена, друзья, руководство ВВС.

Советский военнослужащий Александр Владимирович Руцкой Фото: Байков Г./Фотохроника ТАСС

Приход в большую политику

8 декабря 1988 года летчик Руцкой был удостоен звания Героя Советского Союза, после окончания Академии Генштаба он ушел в политику. Руцкого избрали народным депутатом РСФСР, а в мае 1991 года он получил должность вице-президента.

В 1993 году он перешел в оппозицию президенту и был временно отстранен от обязанностей. 3–4 октября Руцкой являлся активным руководителем протестных событий вокруг Белого дома. После штурма Дома советов Руцкого арестовали. В феврале 1994 года он был освобожден по амнистии. Во время его пребывания в Лефортовском СИЗО была принята новая Конституция, упразднявшая должность вице-президента.

Однако полностью из политики Руцкой не ушел. В 1995 году он создал социал-патриотическое движение «Держава». Правда, на очередных выборах в Госдуму «Держава» получила лишь 2,57% голосов. Тогда же Руцкой заявил о намерениях стать кандидатом в президенты, однако в апреле 1996 года снял свою кандидатуру в пользу коммуниста Геннадия Зюганова.

В том же году Руцкой победил на выборах губернатора Курской области. Эту должность он занимал до октября 2000 года. Он собирался баллотироваться на второй срок, однако прямо перед выборами его кандидатура была снята по решению суда. В дальнейшем он являлся членом Совета Федерации РФ.

Позднее Руцкой в течение трех лет трудился проректором МГСУ и в 2003 году выдвинул свою кандидатуру на выборах в Госдуму в Курской области. Однако до выборов его не допустили из-за неверно предоставленных сведений о месте работы.

В октябре 2000 года против Руцкого было возбуждено дело о якобы незаконной приватизации служебной квартиры. Таким образом, он не смог избраться на второй срок. Через два года обвинения с Руцкого сняли.

Вице-президент России Александр Руцкой (слева) и один из лидеров непримиримой оппозиции Афганистана Бурхануддин Раббани (в центре) Фото: Владимир Чистяков/РИА Новости

Руцкой на пенсии: художник и скульптор

Сейчас Руцкой, которому в сентябре исполнится 78 лет, находится на заслуженном отдыхе. Он получил возможность больше времени уделять своему хобби — рисованию и скульптуре.

Руцкой — почетный член Российской академии художеств. Несколько лет назад Зураб Церетели заявлял, что бывший политик способен «создать картину и архитектурный проект, расписать своды храма и вылепить скульптуру, написать книгу и защитить диссертацию». Руцкой — доктор экономических наук, кандидат военных наук, профессор.

В портфолио политика — участие в ряде художественно-мемориальных проектов, осуществленных в Курске. Это мемориальный комплекс «Курская дуга», в который вошли Триумфальная арка, памятник Георгию Жукову, храм Георгия Победоносца и другие.

Александр Руцкой также известен широкой общественности как писатель. Он является автором таких книг, как «Аграрная реформа в России», «Лефортовские протоколы», «Крушение державы», «Мысли о России», «Обретение веры», «Неизвестный Руцкой», «О нас и о себе», «Кровавая осень».

В разговоре с NEWS.ru Руцкой признался, что работать над книгами можно тогда, когда люди ими интересуются: «Писать книги больше не вижу смысла. У людей нет никакого желания разобраться и понять, что происходит. Произошла подмена понятий, восприятия, отношения к стране и родине».

Александр Руцкой сегодня периодически комментирует различные общественно-политические события. Например, ранее в разговоре с NEWS.ru Руцкой посоветовал главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну, назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, «зачистить регион от падали, которая залезла в органы власти». Он подчеркнул, что новому руководителю приграничного региона ни в коем случае нельзя идти на компромиссы.

Однако большие интервью политик предпочитает не давать.

«Меня 22 года ни на какие мероприятия не приглашают, вообще ни на какие, как будто бы меня не существует. Я руководствуюсь высказыванием де Голля: если про меня ничего не говорят, значит, меня забыли. Но СМИ все время напоминают. Даже негативом напоминают, что я есть. Но люди уже давно разобрались, кто такой Руцкой. У меня нет хвоста, за который меня можно поймать», — объяснял Руцкой.

Александр Руцкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжба с женой, новая любовь

Непросто складывалась и личная жизнь Руцкого. Так, после неудавшегося путча Людмила, вторая супруга Руцкого, считала, что, участвуя в попытке государственного переворота, ее муж нарушил закон. Тогда она поддержала Ельцина. Впрочем, по данным СМИ, отношения между супругами начали ухудшаться намного раньше.



В дальнейшем, когда Руцкой оказался в центре большой политики, Людмила, как говорят, с головой погрузилась в светскую жизнь. В частности, именно она сыграла важную роль в становлении Валентина Юдашкина, помогая ему открыть Дом моды. Руцкую называли одной из самых элегантных жен кремлевских чиновников.

После того как Руцкой возглавил Курскую область, генерал нашел себе молодую спутницу жизни. Однако обычным разводом дело не ограничилось. Экс-супруги начали судебную тяжбу по разделу имущества, которая затянулась на несколько лет.

Предметом разбирательств стали загородный дом в Подмосковье и квартира в столице. Также Людмила Руцкая требовала от бывшего мужа алименты. При жизни с Руцким женщина «заработала» два инсульта, получила вторую группу инвалидности. В итоге дом и алименты Людмила отсудила.



Новой избранницей Руцкого оказалась Ирина Попова, которая была на 26 лет младше его. Губернатор назначил тогда ее своей помощницей.

При этом еще до официального развода чиновника с женой девушка дала откровенное интервью, в котором заявила: Руцкой давно не живет с женой и не любит ее. Впрочем, официальная супруга главы региона не промолчала, а публично ответила: «Меня особенно возмутили ее слова о том, что Руцкой меня давно не любит. Подруги советовали схватить ее за волосы и пнуть, но для этого мне пришлось бы надеть перчатки, чтобы не испачкаться».

За время разбирательств с бывшей женой у Руцкого появился ребенок в новом браке, а его избранница не раз рассказывала о счастливой совместной жизни.

Александр Руцкой с женой Ириной на церемонии вручения премии «Золотой орел» на «Мосфильме», 2008 год Фото: Куров Александр/ITAR-TASS

Увлекся Маском и квантовой физикой

Руцкой рассказал NEWS.ru, что в последнее время увлекся деятельностью американского инженера и миллиардера Илона Маска.

«Он сказал, что бизнес — это не то, что купил и продал, а бизнес — это инновации и новые технологии. Ну, возразите? Я сейчас собрал около 15 новых технологических подходов, они не только теоретические. Для некоторых проектов помог найти средства», — сообщил бывший политик.

По его словам, «уход в квантовую физику успокаивает нервную систему».

«Без дела я не сижу, потому что движение — это жизнь. Если я бы сидел и ничего не дела, то давно бы окочурился. Я смотрю на своих ровесников — они все „беременные“, упасть и отжаться они не готовы. Я слежу за собой, правда, без особых напрягов», — рассказал Руцкой.

Он также сообщил, что никогда не сбегал за границу, потому что там у него «ничего нет»: «У меня там нет счетов, нет недвижимости, моя семья здесь, мои дети здесь. У них там тоже ничего нет. Мы все здесь. А вот те, которые сбежали… Вы что, думаете, они в канавах бутылки собирают? Тогда вопрос — за счет чего они там безбедно живут?»

Читайте также:

Августовский путч: почему возник ГКЧП и при чем тут Суровикин

Три попытки импичмента: как Россия избавлялась от Ельцина

«30 лет нагло врут»: Руцкой — о расстреле Белого дома, Ельцине и Чубайсе