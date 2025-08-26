Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Госдуме рассказали, как относятся к изменению подхода к домашним заданиям

Володин: большинство людей выступило за изменение подхода к домашним заданиям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большинство участников обсуждений изменения домашних заданий высказались за необходимость пересмотра их формы, объема и содержания, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max. По его словам, многие считают, что пора отходить от формализма.

Большинство в комментариях высказалось за совершенствование форматов, а также изменение объема и содержания. В первую очередь, чтобы уйти от формализма и траты времени впустую при выполнении домашней работы, — сообщил парламентарий.

Володин подчеркнул, что в российское образование ранее уже внедрялись различные практики, заимствованные из других стран. По его словам, некоторые из них действительно оказались полезными. В то же время есть элементы, которые, по его мнению, требуют пересмотра.

Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров заявил, что запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в школах распространяется на всех учеников и учителей. По его словам, в ряде случаев это правило может быть нарушено. В одних школах телефоны сдаются в специальные ящики, в других — требуют держать их в рюкзаках. Машаров уточнил, что ограничения не действуют на переменах и не касаются ситуаций, связанных с угрозой жизни или здоровью.

