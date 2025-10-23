Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой Киркоров: несложные танцы во время выступлений артистов сближают с аудиторией

Народный артист России Филипп Киркоров заявил в беседе с НСН, что движения танцоров певицы Татьяны Булановой стали вирусными из-за их простоты и искренности. Он добавил, что несложные танцы во время выступлений артистов сближают их со слушателями.

Нашей публике хочется живого присутствия на сцене. Танцоры у Тани Булановой, как парни «из соседнего двора», «из соседней двери». Люди приходят на концерт и понимают, что так же могут танцевать, это сближает с артистом, — отметил он.

Киркоров назвал такой подход танцоров к своему делу «очень хорошим и правильным». Он добавил, что современные слушатели нуждаются именно в настоящей музыке.

Ранее танцор Булановой Максим Алалыкин заявил, что завирусившийся в Сети танец для хита певицы «Один день» придумал хореограф Дмитрий Берегуля. По его словам, преимущество несложных движений в том, что их можно исполнять вместе со зрителями.