27 октября 2025 в 19:05

Посадите в ноябре — весной весь сад в розовых шариках. А ухода — минимум, как я люблю! Многолетник-трудяга для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта крошка с нежными розовыми соцветиями-помпонами станет жемчужиной весеннего сада. Маргаритка помпонная «Пинк» образует аккуратные кустики высотой 15–20 см, усыпанные махровыми цветами насыщенного розового оттенка. Ее главное преимущество — удивительная неприхотливость и морозостойкость. После весеннего цветения она может повторно зацвести в конце лета, если вовремя удалить увядшие цветоносы. Идеально подходит для бордюров, альпинариев и выращивания в горшках.

Посев под зиму — залог крепких растений и раннего цветения!

В конце октября — ноябре, когда температура стабильно опустится до 0...-3 °C, подготовьте грядку с рыхлой почвой. Рассыпьте мелкие семена по поверхности и слегка присыпьте песком или торфом. Весной, после схода снега, появятся дружные всходы. В фазе 2-3 настоящих листьев проредите сеянцы, оставив между растениями 10–15 см. Маргаритка предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Полив требуется только в засушливые периоды. Подкормите растения комплексным удобрением ранней весной и после первой волны цветения. На зиму молодые растения лучше замульчировать торфом. Уже в мае следующего года маргаритка «Пинк» подарит вам свои первые нежно-розовые помпоны, которые будут радовать глаз несколько недель подряд.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
М. Левицкая
