27 октября 2025 в 15:15

Киньте семена в мерзлую землю в ноябре — получите яркий цветник без рассады и хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите без труда создать яркую клумбу в следующем сезоне, посейте эшшольцию! Просто киньте ее семена в мерзлую землю в ноябре — получите яркий цветник без рассады и хлопот.

Этот удивительный цветок, также известный как калифорнийский мак, идеально подходит для подзимнего посева. Его семена не боятся холода и прекрасно проходят естественную стратификацию в промерзшей почве. Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной земли и слегка присыпьте грунтом — весной они дружно взойдут.

Эшшольция образует пышные кустики с ажурной сизо-зеленой листвой, усыпанные шелковистыми цветами солнечных оттенков: оранжевыми, желтыми, кремовыми и розовыми. Она будет цвести с июня до самых заморозков, не требуя полива и подкормок. Этот цветок самостоятельно рассеивается, поэтому ваша клумба будет обновляться год за годом без вашего участия. Эшшольция — идеальный выбор для занятых дачников, ценящих красоту без хлопот.

Ранее стало известно, как вырастить цветущий ковер без рассады: сеешь в ноябре — любуешься годами.

Дарья Иванова
Д. Иванова
