В России могут снизить порог ответственности за самоволку Минобороны РФ предложило снизить порог ответственности за самоволку до двух дней

Минобороны России предложило сократить период отсутствия военнослужащего без уважительной причины с 10 до двух суток для привлечения его к уголовной ответственности, сообщает ТАСС. Данный проект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

На сегодняшний день военный числится в части, даже если отсутствует на службе до 10 суток. Только по истечении этого времени наступает уголовная ответственность по статье о самовольном оставлении части или места службы. В ведомстве призвали ужесточить эти правила.

Законопроект фактически снижает порог продолжительности отсутствия военнослужащего без уважительных причин, <...> что, вероятно, направлено на повышение дисциплины и ответственности, — отметил глава правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 7,5 года колонии российского военного, который покинул часть в зоне СВО в ДНР. Следствие выяснило, что в феврале 2024 года он хотел уклониться от участия в боевых действиях, поэтому «самовольно оставил место службы» и уехал в Сахалинскую область, где был задержан сотрудниками военной комендатуры.