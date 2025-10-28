Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 07:45

В России могут снизить порог ответственности за самоволку

Минобороны РФ предложило снизить порог ответственности за самоволку до двух дней

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Минобороны России предложило сократить период отсутствия военнослужащего без уважительной причины с 10 до двух суток для привлечения его к уголовной ответственности, сообщает ТАСС. Данный проект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

На сегодняшний день военный числится в части, даже если отсутствует на службе до 10 суток. Только по истечении этого времени наступает уголовная ответственность по статье о самовольном оставлении части или места службы. В ведомстве призвали ужесточить эти правила.

Законопроект фактически снижает порог продолжительности отсутствия военнослужащего без уважительных причин, <...> что, вероятно, направлено на повышение дисциплины и ответственности, — отметил глава правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 7,5 года колонии российского военного, который покинул часть в зоне СВО в ДНР. Следствие выяснило, что в феврале 2024 года он хотел уклониться от участия в боевых действиях, поэтому «самовольно оставил место службы» и уехал в Сахалинскую область, где был задержан сотрудниками военной комендатуры.

законопроекты
Минобороны РФ
военнослужащие
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о схеме обмана с «ошибочным» переводом денег
США и Япония договорились о поставках сырья, которое обещала Украина
Одна европейская страна захотела создать альянс скептиков по Украине
Шведские столы могут появиться в школах России
Как научиться играть на гитаре с нуля? Инструкция, как стать душой компании
Россияне устроили стихийный мемориал после гибели двух девочек
В российском регионе перевернулся микроавтобус с 10 пассажирами
Жители Сахалина частично остались без воды из-за блэкаута
Появились кадры яркой вспышки, после которой на Сахалине пропал свет
Собаки-мутанты появились в районе Чернобыльской АЭС
Родителям рассказали, как стимулировать школьников готовиться к ЕГЭ
День рождения комсомола: история ВЛКСМ
Повторение бахмутского сценария и кризис ВСУ: новости СВО к утру 28 октября
«Подошли вплотную»: российские бойцы ликвидировали ВСУ во время чаепития
В России могут снизить порог ответственности за самоволку
Самолет МС-21 с российскими комплектующими успешно приземлился в Иркутске
Забудьте о сухих оладьях: рецепт, который всегда выходит безупречно
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 октября: инфографика
Почти 20 беспилотников заметили ночью над Россией
«Станет жертвой»: Польшу предупредили о рисках натравливания НАТО на Россию
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.