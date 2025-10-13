Суд приговорил военнослужащего ВС РФ к семи годам колонии за самоволку

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 7,5 года колонии российского военного, который покинул часть в зоне специальной военной операции в ДНР. Следствие выяснило, что в феврале 2024 года военнослужащий хотел уклониться от участия в боевых действиях, поэтому «самовольно оставил место службы» и уехал в Сахалинскую область, где был задержан сотрудниками военной комендатуры. Было возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы».

Признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев, — отмечается в заявлении суда.

Уточняется, что отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Обвиняемый является рецидивистом — ранее его уже лишали свободы за преступление.

Ранее стало известно, что бывший российский офицер Лев Ступников наводил ракеты на своих сослуживцев и перешел на сторону ВСУ. Офицер-перебежчик признался, что ему безразлично, сколько его товарищей и соотечественников погибло. После предательства сослуживцев он сменил гражданство и имя.