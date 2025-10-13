Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 09:06

Суд приговорил военнослужащего ВС РФ к семи годам колонии за самоволку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 7,5 года колонии российского военного, который покинул часть в зоне специальной военной операции в ДНР. Следствие выяснило, что в феврале 2024 года военнослужащий хотел уклониться от участия в боевых действиях, поэтому «самовольно оставил место службы» и уехал в Сахалинскую область, где был задержан сотрудниками военной комендатуры. Было возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы».

Признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев, — отмечается в заявлении суда.

Уточняется, что отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Обвиняемый является рецидивистом — ранее его уже лишали свободы за преступление.

Ранее стало известно, что бывший российский офицер Лев Ступников наводил ракеты на своих сослуживцев и перешел на сторону ВСУ. Офицер-перебежчик признался, что ему безразлично, сколько его товарищей и соотечественников погибло. После предательства сослуживцев он сменил гражданство и имя.

ВС РФ
мобилизация
военные
военные суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Черноморский флот отреагировал на всплытие подлодки у берегов Франции
Выяснилось, кто был организатором готовившегося теракта в Москве
Домашние гренки из белого хлеба: возвращаем советский вкус
Володин пригрозил высылкой нелегальным мигрантам
В Москве предотвратили теракт против офицера Минобороны
Россиянам перечислили полезные добавки к молоку при простуде
Россия проигнорировала призыв Филиппин о военном сотрудничестве
Психолог рассказал, как остановить хамство
В Якутии паром застрял посреди льдов
Комик Хазанов продал почти всю недвижимость в России за 706 млн рублей
Пушилин рассказал, что происходит под Красноармейском
Командир БПЛА сообщил об использовании ВСУ мусоровозов
Пять человек пострадали при массированной атаке ВСУ на российский регион
Прикормившие двух медвежат на Камчатке россияне попали под проверку
Попавшим в рабство в Мьянме россиянам дали совет
Трамп передумал отправляться в рай через Украину
Российский боец убегал от гранаты и неожиданно зачистил вражеский окоп
Военный эксперт раскрыл еженедельные потери ВСУ под ЛНР
Аналитик предупредил о расширении фронта против России странами Запада
Россиянам спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.