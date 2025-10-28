«Станет жертвой»: Польшу предупредили о рисках натравливания НАТО на Россию Пушков: Туск провокационными высказываниями о России ставит Польшу под угрозу

Премьер-министр Польши Дональд Туск своими провокационными заявлениями в отношении России и попытками втянуть ЕС и НАТО в противостояние с ней ставит свою страну под угрозу, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, Польша действительно рискует стать жертвой возможного конфликта.

Туск, постоянно пытающийся втравить другие страны ЕС и НАТО в войну с Россией, похоже, не понимает, что неизбежной жертвой такой войны, случись она, станет сама Польша, — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что крайняя враждебность Варшавы уже приводила польскую нацию к трагедиям. Сейчас поляки надеются на «американский зонтик», на помощь НАТО, на «черта-дьявола», но только не на себя самих, отметил Пушков.

Ненависть к России для Варшавы была сильнее чувства самосохранения. Так происходит и на сей раз. Ничего не поняли, ничему не научились, — резюмировал он.

Ранее Туск заявил, что Украина имеет право атаковать российские объекты в Европе. По его словам, об этом говорит решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводах «Северный поток».