США и Япония договорились о поставках сырья, которое обещала Украина США и Япония подписали соглашение о поставках редкоземельных минералов

Соединенные Штаты и Япония заключили двустороннее соглашение о поставках редкоземельных минералов, сообщает NHK. Документ был подписан президентом США Дональдом Трампом и японским премьер-министром Санаэ Такаити.

Американский лидер находится в Японии с официальным трехдневным визитом. В понедельник, 27 октября, состоялась его встреча с императором Нарухито. Переговоры между лидерами двух стран прошли в Токио. Перед этим событием Такаити написала в соцсетях о намерении развивать двустороннее сотрудничество в различных сферах, включая вопросы безопасности и экономическое взаимодействие.

Ранее премьер-министр Японии провела результативные переговоры с Дональдом Трампом. Она выразила благодарность американскому лидеру за теплые поздравления с назначением на высший правительственный пост.

В программном выступлении Такаити констатировала исторические изменения в мировом балансе сил и усиление геополитической конкуренции. Она пообещала восстановить японскую дипломатию, которая займет центральное место в международных отношениях. Премьер-министр подтвердила, что союз с Соединенными Штатами остается основой политики безопасности страны.