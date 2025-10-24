Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 13:40

Премьер Японии заявила об «изменении баланса сил» в мире

Такаити: изменения в балансе сил подвергают испытаниям мировой порядок

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Мировое сообщество столкнулось с «историческими изменениями в балансе сил» и обострением геополитического соперничества, заявила новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити. В программной речи, размещенной на портале Kantei, она пообещала «возродить японскую дипломатию, которая будет процветать в самом центре мира».

Свободный, открытый и стабильный мировой порядок, к которому мы привыкли, подвергается испытаниям в свете исторических изменений в балансе сил и обострения геополитического соперничества, — сказала Такаити.

Говоря о внешней политике Токио, она подчеркнула, что краеугольным камнем политики безопасности страны остается альянс с США. Премьер-министр также подтвердила намерение Японии продвигать концепцию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, развивая многосторонние форматы консультаций по безопасности с Южной Кореей, Филиппинами, Австралией и Индией.

Ранее японский премьер-министр заявила, что Токио стремится к заключению мирного договора с Москвой, несмотря на существующие трудности в отношениях между двумя странами. По ее словам, позиция Японии по отношению к России остается неизменной.

Япония
мир
премьер-министры
силы
