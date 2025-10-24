Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 08:50

Новый премьер Японии рассказала о будущем отношений Токио и Москвы

Премьер Японии Такаити: Токио настроен заключить мирный договор с Москвой

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Токио настроен заключить мирный договор с Москвой, несмотря на сложности во взаимоотношениях между странами, заявила во время выступления в парламенте премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Она отметила, что позиция страны с критикой по отношению к РФ не меняется, передает ТАСС.

Политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему <…> и заключить мирный договор [с Россией], — сказала Такаити.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду, что новый премьер Японии сможет пересмотреть существующие проблемы в двусторонних отношениях с Россией. Он отметил, что Такаити только недавно вступила в должность, поэтому за ее действиями пока нужно просто наблюдать. В свою очередь политолог Юрий Светов выразил мнение, что приход Такаити на пост премьер-министра не приведет к улучшению отношений Японии с РФ.

Такаити была избрана новым премьер-министром страны, став первой женщиной на этой должности в истории государства. За ее кандидатуру проголосовали 237 депутатов из 465. Ее победе способствовало заключение альянса с партией «Общество обновления Японии» незадолго до проведения выборов.

