Новый премьер Японии рассказала о будущем отношений Токио и Москвы

Токио настроен заключить мирный договор с Москвой, несмотря на сложности во взаимоотношениях между странами, заявила во время выступления в парламенте премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Она отметила, что позиция страны с критикой по отношению к РФ не меняется, передает ТАСС.

Политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему <…> и заключить мирный договор [с Россией], — сказала Такаити.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду, что новый премьер Японии сможет пересмотреть существующие проблемы в двусторонних отношениях с Россией. Он отметил, что Такаити только недавно вступила в должность, поэтому за ее действиями пока нужно просто наблюдать. В свою очередь политолог Юрий Светов выразил мнение, что приход Такаити на пост премьер-министра не приведет к улучшению отношений Японии с РФ.

Такаити была избрана новым премьер-министром страны, став первой женщиной на этой должности в истории государства. За ее кандидатуру проголосовали 237 депутатов из 465. Ее победе способствовало заключение альянса с партией «Общество обновления Японии» незадолго до проведения выборов.